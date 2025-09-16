ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ Vivo ଲଞ୍ଚ କଲା ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ମିଳିବ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

ଭିଭୋ ଭାରତରେ Vivo Y31 seriesକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ବଜେଟ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Vivo Y31 5G Series
Vivo Y31 5G Series (Image Credit: Vivo India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 12:09 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀ Vivo ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ Y-31 ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ମଡେଲ: ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ Vivo Y31 ଏବଂ ଏକ ପ୍ରୋ ମଡେଲ Y31 Pro ବଜାରକୁ ଆସିଛି । ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି ଓ କ୍ବାଲକମ୍‌ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ଚିପ୍‌ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଧୂଳି ଓ ପାଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଏଥିରେ IP68 ଓ IP69 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି ।

Vivo Y31 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି Vivo Y31 5G ଫୋନରେ 6.68 ଇଞ୍ଚ HD + LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz । ଏହି ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ 1000 nits ଏବଂ ଏହି ଫୋନଟି Guardian Glass ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Dimensity 6300 6nm ଚିପସେଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ Arm Mali-G57 MC2 GPU ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

ଏହି ଫୋନର ପଛପଟେ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଆପେର୍ଚର f / 1.8 । ଏଥିରେ 0.08MPର ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପଛ କ୍ୟାମେରା ସହିତ LED ଫ୍ଲାସ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ 8MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଏଥିରେ ସାଇଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅଛି । ଫୋନରେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

Vivo Y31 Pro 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ଫୋନରେ 6.72 ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ 1050 nits ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Dimensity 7300 4nm ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି, ଯାହା Mali-G615 MC2 GPU ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଫୋନର ପଛପଟେ ଏକ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯାହାର ଆପେର୍ଚର f/1.8 । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ 2MP ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଆପେର୍ଚର f/2.4 । ଏଥିରେ LED ଫ୍ଲାସ୍ ଏବଂ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ 8MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଫୋନରେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

Vivo Y31 series: ଦାମ ଓ ଅଫର

ମଡେଲଭାରିଏଣ୍ଟଦାମ
Vivo Y31 5G 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 14,999
6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 16,499
Vivo Y31 Pro 5G 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 18,999
8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 20,999

ଏହି ସିରିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ Vivo India ଇ-ଷ୍ଟୋର, ଇକମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ 1500 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ । ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 8 ମାସର ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା (କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ) ବାଛିପାରିବେ ।

