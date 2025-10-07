ETV Bharat / technology

200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo V60e; ଦାମ ଏତିକି

ଭିଭୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Vivo V60eକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାକୁ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Vivo V60e
Vivo V60e (Image Credit: Vivo India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 12:54 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ଟେକ୍‌ କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ Vivo V60 ଲଞ୍ଚ କରିବାର 3 ମାସ ପରେ ଏହାର 'V' ସିରିଜ ପରିବାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଜି Vivo V60eକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ, କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟମ-ସ୍ତରର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ନୂତନ MediaTek Dimensity ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହାକୁ 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଫୋନଟି AI ଇମେଜିଂ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଲାଗି ଏକ ହୋଲ୍ ପଞ୍ଚ କଟଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା AI Aura Light Portrait କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବହନ କରେ । ସେହିପରି ଏଥିରେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Vivo V60e: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଏହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.77-ଇଞ୍ଚ କ୍ବାଡ୍ କର୍ଭଡ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 1600 ନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, 1.07 ବିଲିୟନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି । ସ୍କ୍ରିନରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଲ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଏକ MediaTek ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7360-ଟର୍ବୋ ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।

ଭିଭୋ ଭି60ଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 15-ଆଧାରିତ FuntouchOS 15ରେ ଚାଲିଥାଏ । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Vivo V60eରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ (OIS), 30x ଜୁମ୍ ଏବଂ 85ମିମି ପୋଟ୍ରେଟ୍ ଇମେଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରାକୁ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ Aura ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ LED ଫ୍ଲାସ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

Vivo V60e
Vivo V60e (Image Credit: Vivo India)

ସେହିପରି ଫୋନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ, AI Aura Light Portrate ସମର୍ଥନ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଆଇ ଅଟୋ-ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫୋନ ଯାହା AI ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, AI ଫୋର୍ ସିଜନ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡର୍ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗି ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 90 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଏହା NFC, IR ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ ଓମ୍ନିଡିରେକ୍ସନାଲ ଆଣ୍ଟେନା କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଭିଭୋ ଏଥିରେ ଅନେକ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ଯେପରିକି ଏଆଇ କ୍ୟାପସନ୍ସ, ଏଆଇ ଇରେଜ୍‌ 3.0, ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍‌ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜେମିନି ରହିଛି । ସେହିପରି ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି IP68 + IP69 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି ।

Vivo V60e
Vivo V60e (Image Credit: Vivo India)
ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ6.77-ଇଞ୍ଚ କ୍ବାଡ୍ କର୍ଭଡ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 1600 ନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
ପ୍ରୋସେସରMediaTek ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7360-ଟର୍ବୋ ଚିପସେଟ୍
RAM12GB
ଷ୍ଟୋରେଜ 256GB
ପଛ କ୍ୟାମେରା200MP + 8MP
ଆଗ କ୍ୟାମେରା50 MP
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ6500mAh, 90 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
ସଫ୍ଟୱେରAndroid 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ FuntouchOS 15
Vivo V60e
Vivo V60e (Image Credit: Vivo India)

Vivo V60e: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ Elite Purple ଓ Noble Gold ସହ ଆସିଛି । ଏହାର ବେସ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ ₹29,999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଗି ଦାମ ₹31,999 ରହିଛି । ଏହାର ଟପ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ମୂଲ୍ୟ ₹ 33,999 ରଖାଯାଇଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଉଭୟ ଆମାଜନ ଓ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ । ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଏହା ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରି-ବୁକ୍‌ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।

ଭାରିଏଣ୍ଟଦାମ
8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌₹29,999
8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌₹31,999
12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌₹33,999
