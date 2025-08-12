ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଭୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର V-ସିରିଜରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି Vivo V60 । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 50MP ZEISS ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା, 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍4 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି IP68 ଓ IP69 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଦମଦାର ଡିଜାଇନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଗି ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ସହ ଆସିଛି ।
ଏଥିରେ ଏକ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, ଅଲଟ୍ରା-କମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରେରିତ କଲର ଅପସନ, ବିବାହରେ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର Wedding vLog2 ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 16+512GB ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ ଅନେକ ଏଆଇ ଫିଚର ଯେପରିକି ଏଆଇ ଫୋର୍ ସିଜିନ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାମିଲ ।
ଲଞ୍ଚ ଅବସରରେ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଖ୍ୟ ଗୀତାଜ ଛନ୍ନାନା କହିଛନ୍ତି, " ଭିଭୋରେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫିଚର-ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା । ଭାରତରେ ଭିଭୋର ଯାତ୍ରାରେ V ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଇମେଜିଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭିଭୋ V60 ସହିତ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନୁହେଁ - ଏହା ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ସାଥୀ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବା, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ ।"
Vivo V60: ଦାମ, ସେଲ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଚାରୋଟି ରାମ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଏହାର 8GB + 128GB, 8 GB + 256 GB, 12GB + 256GB ଓ 16GB + 512GB ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ ₹36,999, ₹38,999, ₹40,999 ଏବଂ ₹45,999 ରହିଛି । ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରୁ ଏହାର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜିଠାରୁ (ଅଗଷ୍ଟ 12)ରୁ ଏହା ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଭିଭୋ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଓ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟନର ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଅଫର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ
|8GB + 128GB
|₹36,999
|8 GB + 256 GB
|₹38,999
|12GB + 256GB
|₹40,999
|16GB + 512GB
|₹45,999
Vivo V60: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହାର ଡିଜାଇନ ଓ ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିଲେ ଏହି ଫୋନଟି ସ୍ଲିକ୍ ଓ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହା ଏକ ଫ୍ରେସ୍ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ଆସିଛିଷ ଯାହାକି V-ସିରିଜ ମଡେଲରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ଆଣିଛି । ଏହା 6.77-ଇଞ୍ଚ କ୍ବାଡ୍ କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 5000 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି IP68 ଓ IP69 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି ।
ଏହାର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହି ଫୋନଟି ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମରେ ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ IMX766 ସେନ୍ସର ସହିତ 50MP ZEISS OIS ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, Sony IMX882 ସେନ୍ସର ସହିତ 50MP ZEISS ସୁପର ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଛି । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି ଏହା ସମାନ 50MP ZEISS ସହ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର ଯେପରିକି 10x ଟେଲିଫଟୋ ସିଙ୍ଗଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ୱେଡିଂ ଭ୍ଲଗ୍, ZEISS ମଲ୍ଟିଫୋକାଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହ ଆସିଛି ।
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସଫ୍ଟୱେର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି Snapdragon 7 Gen 4 ସହ ଆସିଛି । ସେହିପରି 16GB LPDDR4X RAM ଓ 512GB UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଆଧାରିତ Funtouch OS 15 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା 4 ବର୍ଷ ଲାଗି ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଓ 6 ବର୍ଷ ଲାଗି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ ଏଆଇ ଫିଚର ଯେପରିକି AI Four Season Portrait, AI Magic Move, AI Reflection Removal ସାମିଲ । ଏହା 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଛି ଯାହାକି 90ୱାଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ଚାର୍ଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.77-ଇଞ୍ଚ AMOLED, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 5000 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|କ୍ଲାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍ 4
|RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ
|16GB LPDDR4X RAM ଓ 512GB UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଆଧାରିତ Funtouch OS 15
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
|6500mAh, 90ୱାଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ଚାର୍ଜ
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP ZEISS OIS ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା + 50MP ZEISS ସୁପର ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା + 8MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ ଆଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମେରା
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|50MP ZEISS ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାମେରା
|କଲର ଅପସନ
|Mist Gray | Moonlit Blue | Auspicious Gold
|କନେକ୍ଟିଭିଟି
|ଡୁଆଲ ନାନୋ SIM, ଡୁଆଲ 5G, WiFi 5, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, USB 2.0
|ଆକାର ଓ ଓଜନ
|0.7 ସେମି ମୋଟେଇ, 201 ଗ୍ରାମ
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Lavaର ଜଲୱା; ₹13,499ରେ ଆଣିଲା 50MP AI କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ