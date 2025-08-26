ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Vivo ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ Vivo T4 Pro 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ବାଲକମ୍ର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍ 4 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 7.53 ମିମି ଘନତା ସହିତ 6.77-ଇଞ୍ଚ କ୍ବାଡ୍-କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ।
Vivo T4 Pro 5G: ଦାମ, ସେଲ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 3ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ Nitro Blue ଓ Blaze Gold ସହ ଆସିଛି । ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖଠାରୁ ଏହାର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଇ-ଷ୍ଟୋର ସମେତ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 27,999
- 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 29,999
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 31,999
ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବେ ଭିଭୋ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡରେ 3000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ 3000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ । ଭିଭୋ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ 10ଟି OTT ଆପ୍ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସମତୁଲ୍ୟ ମାସିକ କିସ୍ତି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।
Vivo T4 Pro 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଭିଭୋ ଟି4 ପ୍ରୋ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.77-ଇଞ୍ଚ କ୍ବାଡ୍ କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ (2392x1080) ପିକ୍ସେଲ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସଟି Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଏହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ FunTouch OS 15ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଚାରି ବର୍ଷର Android ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ସହ ଆସିଛି ।
କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ ପିଲ୍-ଆକାରର ପଛ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 50MP Sony IMX882 OIS ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ 50MP Sony IMX882 ଟେଲିଫଟୋ ସେନ୍ସର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 3x ପେରିସ୍କୋପ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ କମ୍ ଆଲୋକ ପାଇଁ Aura Light ଅଛି । ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି 32MP । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 90W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟି ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68 ଏବଂ IP69 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 120 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ଏହାର AI ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ-କଲ୍ ସାରାଂଶ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ AI କ୍ୟାପସନ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଠକେଇ ବଢୁଥିବାବେଳେ ଏହା AI ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନାବଶ୍ୟକ କଲ୍ ଅବରୋଧ କରେ । ଡିଭାଇସରେ Google Gemini ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ରହିଛି ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|120 Hz | କ୍ବାଡ୍ କର୍ଭଡ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ
|ପ୍ରୋସେସର
|Snapdragon 7 Gen 4
|ରାମ୍ + ଷ୍ଟୋରେଜ
|12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM, 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ
|ରିଅର କ୍ୟାମେରା
|50MP + 50MP + 2MP
|ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା
|32MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|6,500mAh
|ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା
|90W
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ FuntouchOS 15