ଦୁଇଟି 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଲା Vivo T4 Pro 5G; ଦାମ ଏତିକି - VIVO T4 PRO 5G LAUNCHED

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଭିଭୋ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Vivo T4 Pro 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ୍‌ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

Vivo T4 Pro 5G
Vivo T4 Pro 5G (Image Credits: Vivo India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Vivo ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ Vivo T4 Pro 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ବାଲକମ୍‌ର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍‌ 4 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 7.53 ମିମି ଘନତା ସହିତ 6.77-ଇଞ୍ଚ କ୍ବାଡ୍-କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ।

Vivo T4 Pro 5G
Vivo T4 Pro 5Gର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ (Image Credits: Vivo India)

Vivo T4 Pro 5G: ଦାମ, ସେଲ୍‌ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 3ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ Nitro Blue ଓ Blaze Gold ସହ ଆସିଛି । ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖଠାରୁ ଏହାର ସେଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଇ-ଷ୍ଟୋର ସମେତ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

  • 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 27,999
  • 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 29,999
  • 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 31,999

ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବେ ଭିଭୋ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡରେ 3000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ 3000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ । ଭିଭୋ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ 10ଟି OTT ଆପ୍ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସମତୁଲ୍ୟ ମାସିକ କିସ୍ତି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

Vivo T4 Pro 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଭିଭୋ ଟି4 ପ୍ରୋ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.77-ଇଞ୍ଚ କ୍ବାଡ୍‌ କର୍ଭଡ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ (2392x1080) ପିକ୍ସେଲ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସଟି Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଏହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ FunTouch OS 15ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଚାରି ବର୍ଷର Android ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍‌ ସହ ଆସିଛି ।

କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ ପିଲ୍-ଆକାରର ପଛ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 50MP Sony IMX882 OIS ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ 50MP Sony IMX882 ଟେଲିଫଟୋ ସେନ୍ସର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 3x ପେରିସ୍କୋପ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ କମ୍ ଆଲୋକ ପାଇଁ Aura Light ଅଛି । ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି 32MP । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 90W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ ।

Vivo T4 Pro 5G
Vivo T4 Pro 5G (Image Credits: Vivo India)

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ଟି ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68 ଏବଂ IP69 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 120 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ଏହାର AI ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ-କଲ୍ ସାରାଂଶ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ AI କ୍ୟାପସନ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଠକେଇ ବଢୁଥିବାବେଳେ ଏହା AI ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନାବଶ୍ୟକ କଲ୍ ଅବରୋଧ କରେ । ଡିଭାଇସରେ Google Gemini ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ରହିଛି ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ120 Hz | କ୍ବାଡ୍‌ କର୍ଭଡ୍‌ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ
ପ୍ରୋସେସରSnapdragon 7 Gen 4
ରାମ୍‌ + ଷ୍ଟୋରେଜ12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM, 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ
ରିଅର କ୍ୟାମେରା50MP + 50MP + 2MP
ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା32MP
ବ୍ୟାଟେରୀ6,500mAh
ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା90W
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ FuntouchOS 15
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: iPhoneକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରୂପ, 2027ରେ ଆସୁଛି ଆପଲ୍‌ର କର୍ଭଡ୍‌ ଗ୍ଲାସ ଥିବା ମଡେଲ୍‌

