ETV Bharat / technology

ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଭିଭୋ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି Vivo T4 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ମିଳିବ କ୍ବାଡ୍‌ କର୍ଭଡ ଡିସପ୍ଲେ - VIVO T4 5G LAUNCH DATE

Vivo T4 5G to launch in India on April 22nd ( Image Credit: Vivo India )