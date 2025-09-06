VF6, VF7 ସହ ଭାରତରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲା VinFast; ଟେସଲାକୁ ଦେବ ଟକ୍କର !

ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଭିଏତନାମ କମ୍ପାନୀ ଭିନଫାଷ୍ଟ । ଲଞ୍ଚ କଲା ଦୁଇଟି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି VF6 ଓ VF7 । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 6, 2025 at 5:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଏତନାମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ VinFast ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏସୟୁଭି VF6 ଏବଂ VF7 ଲଞ୍ଚ ସହ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାରତୀୟ EV ବଜାରରେ VinFastର ପ୍ରବେଶର ଅଂଶ ସ୍ବରୂପ ଉଭୟ SUV ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁରେ VinFastର ସୁବିଧାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଭାରତରେ ଟେସଲା ଓ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ।
ଜୁଲାଇ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚାର୍ଜିଂ
VF6 ଏବଂ VF7 କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ VinFast ଜୁଲାଇ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ VinFastର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଏକ୍ସପୋ 2025ରେ କାର ଏବଂ ସ୍କୁଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର EV ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
VinFast VF6: କମ୍ପାକ୍ଟ ଅର୍ବାନ ଇଭି
VF6 ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଥିବା ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV । ଏଥିରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍, ଏକ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଢଳାଯାଇଥିବା ବେଲ୍ଟଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏକ ଛାତ ରହିଛି । LED DRL ଗୁଡ଼ିକ ବନେଟ୍ର ବେସ୍ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲାଇଟ୍ ବମ୍ପରରେ ତଳକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ସମ୍ମୁଖ ବମ୍ପରରେ କଳା ଆବରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏୟାର ଇନଟେକ୍ ଏହାର ସ୍ପୋର୍ଟି ଆକର୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ଫିଚର୍ସ: VF6ର ଇଣ୍ଟେରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଡ୍ରାଇଭର ଆଡକୁ କୋଣିତ 12.9-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଏକ ହେଡ-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । SUV ମାନକ ଭାବରେ ଲେଭଲ-2 ADAS ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ପାୱାରଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପାୱାରଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ସହିତ ଆସିଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଦାମ: VF6 କାରଟି 3ଟି ଟ୍ରିମରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି Earth (₹16.49 ଲକ୍ଷ), Wind (₹17.79 ଲକ୍ଷ) ଏବଂ Wind Infinity (₹18.29 ଲକ୍ଷ) । 3ଟି ଭର୍ସନ ଏକ 59.6 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ଆର୍ଥ ଭର୍ସନ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ସହିତ 174 ଏଚପି ଓ 250 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଏହାର ୱିଣ୍ଡ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟି ଭର୍ସନ ସମାନ 201 ଏଚପି ଓ 310 ଏନଏମ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହାର Earth ମଡେଲଟି ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ସର୍ବାଧିକ 468 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭର୍ସନ ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ 463 କୋଲମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
|VinFast VF6
|ଟ୍ରିମ୍
|ମୂଲ୍ୟ
|Earth
|₹16.49 ଲକ୍ଷ
|Wind
|₹17.79 ଲକ୍ଷ
|Wind Infinity
|₹18.29 ଲକ୍ଷ
VinFast VF7: ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭି
VF7 ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ VinFastର ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ SUV । ଏହା ଏକକ ଏବଂ ଡୁଆଲ-ମୋଟର ପାୱାରଟ୍ରେନ, ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 496 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । VF7ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର LED ଆଲୋକୀକରଣ, ଫ୍ଲସ୍ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଛାତ ରହିଛି ।
ଡିଜାଇନ ଓ ଫିଚର୍ସ: VF7ର ଭିତର ଭାଗ VF6 ସହିତ ସମାନ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର କନସୋଲରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଡକୁ ଏକ ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । VF6 ମଡେଲ୍ ପରି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଜଳବାୟୁ ସେଟିଂସ୍ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଏହାର ସମସ୍ତ ଟ୍ରିମ୍ରେ ମାନକ ଭାବରେ ସ୍ତର 2 ଉନ୍ନତ ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଦାମ: VF7 5ଟି ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି Earth (₹20.89 ଲକ୍ଷ), Wind (₹23.49 ଲକ୍ଷ), Wind Infinity (₹23.99 ଲକ୍ଷ), Sky (₹24.99 ଲକ୍ଷ) ଏବଂ Sky Infinity (₹25.49 ଲକ୍ଷ) । ଏହାର Earth ଟ୍ରିମରେ 59.6 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ରିମ୍ 70.8 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଓ FWD ଏବଂ AWD ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସିଙ୍ଗଲ ମୋଟର FWD ଟ୍ରିମ୍ 201 ଏଚପି ଓ 310 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବାବେଳେ ଟ୍ବିନ୍-ମୋଟର 348ଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 500ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଏହାର Earth ଟ୍ରିମ୍ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 438 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ୱିଣ୍ଡ ଟ୍ରିମ୍ 532 କିମି ରେଞ୍ଜ ଓ Sky ଭାରିଏଣ୍ଟ 510 କିମି ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
|VinFast VF7
|ଟ୍ରିମ୍
|ମୂଲ୍ୟ
|Earth
|₹20.89 ଲକ୍ଷ
|Wind
|₹23.49 ଲକ୍ଷ
|Wind Infinity
|₹23.99 ଲକ୍ଷ
|Sky
|₹24.99 ଲକ୍ଷ
|Sky Infinity
|₹25.49 ଲକ୍ଷ