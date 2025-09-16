ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଦ ହେବନି TikTok ! ଚୀନ ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା
ଆମେରିକା ୟୁବପିଢିଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । ଦେଶରେ TikTok ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚୀନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 16, 2025 at 10:54 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନର ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକ୍ଟକ୍ (TikTok )କୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି । ଖୋଦ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ TikTokକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଆମେରିକା ସରକାର ଟିକ୍ଟକ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ByteDanceକୁ ନିଜର ଆମେରିକୀୟ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଉଥିଲେ । ଏପରି ନକଲେ ଆମେରିକାରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ । ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସକରାତ୍ମକ ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରିଥିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୋମବାର ଚୁକ୍ତି ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପରେ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ବୈଠକ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି । ସେମାନେ (ଯୁବପିଢି) ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ! ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି । ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ବହୁତ ମଜଭୁତ ଅଛି ।"
ମାଡ୍ରିଡରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ବ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜେମସନ ଗ୍ରୀୟର ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ବ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଲାଇଫେଙ୍ଗ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକାରେ TikTok ବିବାଦ କଣ ?
ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 11ରୁ 17 କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ଚାଇନିଜ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ବାରା ଚୀନ ସରକାର ଆମେରିକୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦର୍ଶାଇ ଜାନୁଆରୀ 19, 2025ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ସରକାର ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଗରେ ଆମେରିକାକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାର ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଅନେକ ଥର ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ନିଜର ଆମେରିକା ପରିଚାଳନା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କୁହାଗଲା ଯଦି 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ । ଏହି ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଦ ହେବନାହିଁ । ଚୀନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ TikTokକୁ ଆମେରିକା-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମାଲିକାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ତଥାପି, ଏହା ଶୁକ୍ରବାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ।
କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ TikTok ?
2020ରେ ଭାରତ ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆଲବାନିଆ, ଲାଟଭିଆ, ତାଇୱାନ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି । ଏହାସହ କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବେଲଜିୟମ, ଡେନମାର୍କ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ୟୁକେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାସଂଦମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ।