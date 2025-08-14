ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Yamaha ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର 2ଟି Fi ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ବର୍ଷ 2025 ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟର ହେଉଛି Fascino 125 Fi Hybrid ଏବଂ RayZR 125 Fi Hybrid । Yamahaର ନୂତନ ସ୍କୁଟରରେ ଆପଣ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍କୁଟରରେ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ 'Enhanced Power Assist' (EPA) ଫିଚର ଯୋଡାଛି, ଯାହା Yamahaର ମୂଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
କମ୍ପାନୀର ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସ୍କୁଟରରେ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଟର ଜେନେରେଟର୍ ସହିତ ମିଶି କମ ସମୟ ଲାଗି ଆକ୍ସେଲିରେସନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସ୍କୁଟରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଷ୍ଟପ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି, ଯାହାକି ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତାରେ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି EPA ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାୱାର ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ସ୍କୁଟରଟି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଉଭୟ ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଫିଚର୍ସ
Yamaha RayZR 125 Fi Hybridର ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 125 cc ବ୍ଲୁ କୋର୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 8.2 PS ଏବଂ 10.3 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯାହା ସ୍କୁଟରକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ୍, LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଭଳି ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଏହି ସ୍କୁଟରର କର୍ବ ଓଜନ 99 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଛି । RayZR 125 Fi Hybridର ମାଇଲେଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସ୍କୁଟର 71.33 kmplର ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥାଏ ।
ସେପଟେ Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 125 ସିସି ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 8.2 PS ଓ 10.3 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିତାଏ । ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ୍, LED ହେଡଲାଇଟ୍, LED ଟେଲ୍ ଲାଇଟ୍, DRLs ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର 68.75kmpl ମାଇଲେଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ସ୍କୁଟରଟି ଖୁବ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥାଏ ।
ଦାମ କେତେ ?
ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା Yamaha 125 ସିସି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସ୍କୁଟର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ: Fascino S 125 Fi ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରଙ୍ଗୀନ TFT/TBT ସହିତ 1,02,790 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବାବେଳେ Fascino S 125 Fi ହାଇବ୍ରିଡ୍ 95,850 ଟଙ୍କା, Fascino 125 Fi ହାଇବ୍ରିଡ୍ 80,750 ଟଙ୍କା, RayZR Street Rally 125 Fi ହାଇବ୍ରିଡ୍ 92,970 ଟଙ୍କା ଏବଂ RayZR 125 Fi ହାଇବ୍ରିଡ୍ 79,340 ଟଙ୍କା । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚୟନିତ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
|ମଡେଲ
|ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ, ଦିଲ୍ଲୀ)
|Yamaha Fascino S 125 Fi Hybrid (କଲର TFT/TBT)
|1,02,790 ଟଙ୍କା
|Fascino S 125 Fi Hybrid
|95,850 ଟଙ୍କା
|Fascino 125 Fi Hybrid
|80,750 ଟଙ୍କା
|RayZR Street Rally 125 Fi Hybrid
|92,970 ଟଙ୍କା
|RayZR 125 Fi Hybrid
|79,340 ଟଙ୍କା