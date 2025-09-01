ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଲ୍, ସାମସଙ୍ଗ, ମୋଟୋରୋଲା, ରିଅଲମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିଛି ଡିଭାଇସ କେବଳ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ସୀମିତ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ଆପଲ୍ର iPhone 17 ସିରିଜ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନୂତନ Galaxy S25 FE, Galaxy F17 5G ଏବଂ Galaxy M17 5G ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ Lava, Oppo, Motorola ଏବଂ Redmi ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ ନୂତନ ଡିଭାଇସ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଣୁ ନୂତନ ଡିଭାଇସ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
Motorola Razr 60 Brilliant Collection: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2025
Motorola x Swarovski brings innovation and couture together. The razr 60, with 35 crystals set in a 3D quilted finish, is more than a phone—it’s wearable art, a statement of confidence, and brilliance you carry with ease. Launching 1st Sept.— Motorola India (@motorolaindia) August 31, 2025
ଲେନୋଭୋ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମୋଟୋରୋଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ Motorola Razr 5 G ର Swarovski କ୍ରିଷ୍ଟାଲ-ଷ୍ଟଡେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 35ଟି ହାତରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା Swarovski କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସହିତ ଏକ କ୍ବିଲ୍ଟେଡ୍ ଭେଗାନ୍ ଚମଡା ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିବ । ଏଥିରେ ଏକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ-ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ପାୱାର ବଟନ୍ ଏବଂ ଏକ Pantone Ice Melt ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ 6.9-ଇଞ୍ଚ pOLED ଡିସପ୍ଲେ, ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନିସିଟି 7400X ଚିପସେଟ୍, 50MP ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, 32MP ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା, 4500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିବ ।
Realme 15T: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, 2025
The countdown begins! Get ready for a buddy that never quits.— realme (@realmeIndia) August 31, 2025
The #realme15T is engineered to keep up with YOU, packing a monster 7000mAh battery, a stunning Dual 50MP AI Camera, and so much more. Your world is about to look a whole lot better. #LooksGreat
Set your alarms!
📷… pic.twitter.com/3hoKCL0GcA
ରିଅଲମି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme 15T, ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ 4R Comfort+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏହା ଏକ MediaTek Dimensity 6400 Max ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଡିଭାଇସରେ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 50MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏଥିରେ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 10W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଆଧାରିତ ରିଅଲମି UI 6.0 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ହେବ । ଏଥିରେ 3 ବର୍ଷ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଓ 4 ବର୍ଷ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Tecno Pova Slim: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2025
A star is about to shine!— tecnomobile (@tecnomobile) August 31, 2025
A streak of light across the night sky – is it a shooting star? No! It's the TECNO Slim set to make its debut! Can you feel the magic in the air? 🌠#TECNOSlim pic.twitter.com/FFKYYrI98a
ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Tecno ଭାରତରେ Tecno Pova Slim 5Gର ଡେବ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି, ଏହାକୁ "ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପତଳା 3D କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ" ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ସିଲୋନାର MCWରେ Tecno Spark Slim ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 5.75 ମିମି ଥିଲା । ଏଥିରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.78-ଇଞ୍ଚ OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଫୋନରେ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 5200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିପାରେ । ଏହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HiOS 15 ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Samsung Galaxy S25 FE: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2025
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ସାମସଙ୍ଗ୍ ଗାଲାକ୍ସି ଇଭେଣ୍ଟ 2025 ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଗାଲାକ୍ସି S25 ସିରିଜରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯୋଡ଼ିବ, ଯାହା Samsung Galaxy S25 FE ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ, ସାମସଙ୍ଗ୍ ଏକ ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ, ଯାହା ଟ୍ୟାବ୍ S11 ସିରିଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସାମସଙ୍ଗ୍ ଗାଲାକ୍ସି S25 FEରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.7-ଇଞ୍ଚ FHD+ ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍+ ସୁରକ୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଏକ Exynos 2400 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 8MP ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 12MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ । ସାମ୍ନାରେ 12MP ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ । ଏଥିରେ 4,900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଇପାରେ ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଟ ୱେୟାର୍ଡ୍ ଏବଂ 15W ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ Galaxy S25 FE Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 8 ରେ ଚାଲିବ।
Apple iPhone 17 series: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9, 2025
ଆପଲ୍ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ 2025 ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଆଇଫୋନ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ, ଯାହାକି ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସାମିଲ । ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଆଇଫୋନ ସିରିଜରେ Plus ଭାରିଏଣ୍ଟର ବଦଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ 48MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଏକ ProMotion OLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିବ ଏବଂ ଏହା A19 ପ୍ରୋସେସର ରହିପାରେ ।
Oppo F31 Series: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ
ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Oppo ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ Oppo F31 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଟିପଷ୍ଟର ଅଭିଷେକ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Oppo F31 ସିରିଜରେ Oppo F31, Oppo F31 Pro ଏବଂ Oppo F31 Pro+ ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ହେବ ।
Oppo F31, F31 Pro, and F31 Pro+ first look. ✅— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 24, 2025
F31 Pro+ specifications
📱 Flat display
🔳 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 processor
🔋 7000mAh battery
- 12GB+256GB
Oppo F31 specifications
🔳 MediaTek Dimensity 6300
🔋 7000 mAh battery
⚡ 80 watt charging
Oppo F31 Pro… pic.twitter.com/LW0Aa4OPGB
ପୋଷ୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ Oppo F31 ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ MediaTek Dimensity 6300 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 80W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିବ । Oppo F31 Pro ଏବଂ F31 Proରେ MediaTek Dimensity 7300 ପ୍ରୋସେସର ରହିବ, ଯେତେବେଳେ Oppo F31 Pro+ରେ Snapdragon 7 Gen 3 ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିବ, ଯାହା 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ । ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିପାରେ ।
ଆଉ କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ:
- Lava Agni 4
- Samsung Galaxy F17 5G
- Samsung Galaxy M17 5G
- Motorola Edge 60 Neo
- Redmi Note 15 Pro Series
- Samsung Galaxy M07