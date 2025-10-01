ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହିସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : October 1, 2025 at 11:03 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଫିଚର ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ । କିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଚୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।
ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକରେ ୱାନପ୍ଲସ, ରିଅଲମି, ସାଓମି, ଭିଭୋ, ଆଇକୁ, ଓପୋ ଭଳି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସାମିଲ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା ।
Realme 15x 5G
ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 24GB RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଫୋନରେ 50MP କ୍ୟାମେରା ରହିବ। ସେହିପରି, ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ 7000mAh ହେବ । ଏହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଫ୍ଲିପାକାର୍ଟରେ ଫୋନର ଏକ ସମର୍ପିତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
Realme GT 8 Pro
ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ Realme GT 8 Pro ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏୟାବତ୍ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଏହି ଫୋନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଫୋନ୍ ହେବ । GT 8 Proରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 7000 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 2K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏହା 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହି ଫୋନ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ । ଏଥିରେ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI 7 ସହିତ ଆସିବ ।
Xiaomi 17
ସେହିପରି ସାଓମି ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ସହିତ Xiaomi 17 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । Xiaomi 17ରେ 6.3-ଇଞ୍ଚ LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର ଭେରିଏବଲ୍ 1-120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3500 nits ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି । ଫୋନଟି IP68 ରେଟିଂ ଏବଂ Xiaomi ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ।
Vivo V60e
Vivo ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Vivo V60e ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, V60e ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଫୋନ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏଥିରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ। ଏଥିରେ MediaTek Dimensity 7360 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ 90W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିପାରେ ।
iQOO 15
iQOO ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 'iQOO 15'କୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । iQOO 15 ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଫୋନରେ 6.85-ଇଞ୍ଚ 144Hz QHD ଡିସପ୍ଲେ, Q3 ଗେମିଂ ଚିପ୍ ଏବଂ ଏକ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । iQOO 15ରେ ଏକ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଛ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
OnePlus 15
OnePlus ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ OnePlus 15 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଡେବ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ପରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । OnePlus 15 ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏଥିରେ 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 1.5K ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏଥିରେ 120W ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 50W ୱେରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ ।
Oppo Find X9 Series
ଓପୋ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ Oppo Find X9 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । Oppoର ନୂତନ ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ MediaTek Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ରହିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସିରିଜରେ Find X9, Find X9 Pro ଏବଂ Ultra ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଲିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, Find X9ରେ 6.59-ଇଞ୍ଚ 120Hz 1.5K OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ଏବଂ ଏହା Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ।
Motorola Edge 60 Neo
ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Motorola Edge 60 Neo ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନରେ 4nm MediaTek Dimensity 7400 ଚିପସେଟ୍ ରହିବ । ଏଥିରେ 12GB RAM ଏବଂ 512GB ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ । ଏହାସହିତ ଫୋନରେ 6.36-ଇଞ୍ଚ LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ଫୁଲ୍ HD+ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, 300 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ HDR10+ ରହିବ । ଏହି ଫୋନରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା, 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 10-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏଥିରେ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିବ ।
