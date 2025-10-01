ETV Bharat / technology

ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହିସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ

ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

Upcoming Smartphone Launches in October 2025
Upcoming Smartphone Launches in October 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 11:03 AM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଫିଚର ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ । କିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଚୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।

ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକରେ ୱାନପ୍ଲସ, ରିଅଲମି, ସାଓମି, ଭିଭୋ, ଆଇକୁ, ଓପୋ ଭଳି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସାମିଲ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା ।

Realme 15x 5G

ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 24GB RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଫୋନରେ 50MP କ୍ୟାମେରା ରହିବ। ସେହିପରି, ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ 7000mAh ହେବ । ଏହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଫ୍ଲିପାକାର୍ଟରେ ଫୋନର ଏକ ସମର୍ପିତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Realme 15x 5G
Realme 15x 5G (Image Credit: Realme India)

Realme GT 8 Pro

ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ Realme GT 8 Pro ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏୟାବତ୍‌ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଏହି ଫୋନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଫୋନ୍ ହେବ । GT 8 Proରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 7000 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 2K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏହା 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହି ଫୋନ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ । ଏଥିରେ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI 7 ସହିତ ଆସିବ ।

Xiaomi 17

ସେହିପରି ସାଓମି ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ସହିତ Xiaomi 17 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । Xiaomi 17ରେ 6.3-ଇଞ୍ଚ LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର ଭେରିଏବଲ୍ 1-120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3500 nits ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି । ଫୋନଟି IP68 ରେଟିଂ ଏବଂ Xiaomi ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ।

Vivo V60e

Vivo ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Vivo V60e ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, V60e ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଫୋନ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏଥିରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ। ଏଥିରେ MediaTek Dimensity 7360 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ 90W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିପାରେ ।

iQOO 15

iQOO ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 'iQOO 15'କୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । iQOO 15 ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଫୋନରେ 6.85-ଇଞ୍ଚ 144Hz QHD ଡିସପ୍ଲେ, Q3 ଗେମିଂ ଚିପ୍ ଏବଂ ଏକ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । iQOO 15ରେ ଏକ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଛ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।

OnePlus 15

OnePlus ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ OnePlus 15 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଡେବ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ପରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । OnePlus 15 ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏଥିରେ 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 1.5K ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏଥିରେ 120W ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 50W ୱେରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ ।

Oppo Find X9 Series

ଓପୋ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ Oppo Find X9 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । Oppoର ନୂତନ ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ MediaTek Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ରହିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସିରିଜରେ Find X9, Find X9 Pro ଏବଂ Ultra ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଲିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, Find X9ରେ 6.59-ଇଞ୍ଚ 120Hz 1.5K OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ଏବଂ ଏହା Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ।

Motorola Edge 60 Neo

ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Motorola Edge 60 Neo ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନରେ 4nm MediaTek Dimensity 7400 ଚିପସେଟ୍ ରହିବ । ଏଥିରେ 12GB RAM ଏବଂ 512GB ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ । ଏହାସହିତ ଫୋନରେ 6.36-ଇଞ୍ଚ LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ଫୁଲ୍ HD+ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, 300 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ HDR10+ ରହିବ । ଏହି ଫୋନରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା, 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 10-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏଥିରେ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆସିଲା Realme 15x 5Gର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ; ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

