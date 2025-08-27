ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଟିଭିଏସ୍ ରାଇଡର୍ ସୁପର୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସଂସ୍କରଣର ଦୁଇଟି ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାର୍ଭେଲ୍ ସୁପରହିରୋ ଚରିତ୍ର- ଡେଡପୁଲ୍ ଏବଂ ୱଲଭରିନରୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ନେଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ରେଡର କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ସଂସ୍କରଣଟି ସେହି ଯୁବ ରାଇଡରମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ମନୋଭାବ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।
ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟରର ଆଇଜିଓ ଆସିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଥ୍ରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ (ଜିଟିଟି) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିଛି । ଟିଭିଏସ୍ ସୁପର ସ୍କ୍ବାଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ଯୋଡା ହେବା ସହିତ ଟିଭିଏସ୍ ରେଡର୍ ରେଞ୍ଜରେ ଏବେ 6ଟି ସଂସ୍କରଣ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ନୂତନ ମଡେଲକୁ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ SX ସଂସ୍କରଣ ତଳେ ରଖିଛି ।
TVS Raider Super Squad Edition: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ଟିଭିଏସ ରେଡର୍ SSE ସମାନ 124.8 ସିସି, 3-ଭାଲ୍ଭ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 7500 rpmରେ 11.2 bhp ପାୱାର ଏବଂ 6000 rpmରେ 11.75 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ବାଇକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ iGO ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ବୁଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ହଠାତ୍ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, GTT (ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଥ୍ରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି) କମ୍ ଗତିରେ ଚଲାଇବା ସହଜ କରିବାରେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଡିଜାଇନ ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ
ନୂତନ ସୁପର ସ୍କ୍ବାଡ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଡେଡପୁଲ ଏବଂ ୱଲଭରିନର ଫିଚର ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଡେକଲ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ରେଡର 125କୁ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ ଆଇରନ ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଟିଭିଏସ ରେଡର ଭାରତରେ ମାର୍ଭେଲ-ଥିମ୍ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ମୋଟରସାଇକେଲ ହୋଇଥିଲା ।
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର
ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ରିଭର୍ସ LCD କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 85ରୁ ଅଧିକ ଫିଚର ସାମିଲ ଯେପରିକି ରାଇଡ୍ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ, ନାଭିଗେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟ, କଲ୍/SMS ଆଲର୍ଟ । ସସପେନସନ୍ ପାଇଁ, ସାମ୍ନାରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛପଟେ ପ୍ରିଲୋଡ୍-ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ମନୋଶକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବାଇକଟି 17-ଇଞ୍ଚ ଆଲୟ ଚକ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 80/100 ସେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ 100/90 ସେକ୍ସନ୍ ପଛ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଅଛି ।
ଦାମ, ବୁକିଂ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ନୂତନ ଟିଭିଏସ ରେଡର ସୁପର ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଏଡିସନର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲରସିପ୍କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଡେଲିଭରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଭାରତରେ, ନୂତନ ଟିଭିଏସ ରେଡର ସୁପର ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଏଡିସନର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ Hero Xtreme 125R, Honda SP125, ଏବଂ Bajaj Pulsar N125 ପରି ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ।