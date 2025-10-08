ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ TVS Raider; ଦାମ ₹93,800
ଟିଭିଏସ ରେଡର୍ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର ₹93,800ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 8, 2025 at 11:02 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Raiderର ଦୁଇଟି ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ପାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ରେଡର ଏବେ 4ଟି ନୂତନ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି 125 cc ମୋଟରସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ।
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ଅପଡେଟେଡ୍ ମଡେଲ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ 125cc ବାଇକ୍ ଯାହା 'The Wicked Troika' ନାମକ 3ଟି ଅନନ୍ୟ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ ବୁଷ୍ଟ ମୋଡ୍, ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାଇଡ୍-ଥ୍ରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (GTT) ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଯୁବ ଆରୋହୀଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରେଡରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ।
ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର କମ୍ପାନୀର କମ୍ୟୁଟର୍ ଏବଂ ଇଭି ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିରୁଦ୍ଧ ହାଲଦାର କହିଛନ୍ତି, "ଟିଭିଏସ୍ ରେଡର 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ Gen Z ଆରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି । ଆଜି, ନୂତନ ଟିଭିଏସ୍ ରେଡର 'ଆଇଜିଓ ଆସିଷ୍ଟ ଟେକ୍' ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ 'ବୁଷ୍ଟ ମୋଡ୍' ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ 'ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ୱିଥ୍ ଏବିଏସ୍' ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"
New TVS Raider: ନୂଆ ଫିଚର୍ସ
ଏଥିରେ ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ 'ବୁଷ୍ଟ ମୋଡ୍' ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା iGO ଆସିଷ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ କାମ କରେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସହିତ ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ GTT (ଗ୍ଲାଇଡ୍-ଥ୍ରୁ) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ବାଇକ୍କୁ କମ ଗତିରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ମାଇଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ । ନୂତନ TVS Raiderରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଫିଚର ରହିଛି ।
ଏଥିରେ ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟ-ପ୍ରଥମ ଫଲୋ ମି ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ମୂଳତଃ ଇଗ୍ନିସନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆଲୋକିତ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ପାର୍କିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ବାଇକ୍ଟି 11.75 Nmର ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ 125cc ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ ।
ଆରୋହୀମାନେ ଦୁଇଟି ଡିସପ୍ଲେ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିପାରିବେ: ଯେଉଁଥିରେ 99ରୁ ଅଧିକ ଫିଚରଯୁକ୍ତ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 85ରୁ ଅଧିକ ଫିଚର ସହିତ ଏକ ରିଭର୍ସ LCD ଡିସପ୍ଲେ ସାମିଲ । ଏହି ଡିସପ୍ଲେଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସଂଯୋଗର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ । ଏହି ବାଇକ୍ରେ TVS SmartXonnect ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂଯୋଗ, ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟ, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍, କଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରିଚାଳନା, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍, ସ୍ପୋର୍ଟି ଲାଲ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍, ଏକ ନୂତନ ମେଟାଲିକ୍ ସିଲଭର ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଏକ 3-ଭାଲ୍ଭ 125cc ଇଞ୍ଜିନ ସାମିଲ ।
ନୂଆ ଉନ୍ନତ ଟାୟାର
ନୂତନ TVS Raiderର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏବେ ନୂତନ ଟାୟାର ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗ ଟାୟାର 90/90-17 ଏବଂ ପଛ ଟାୟାର 110/80-17 ଆକାରର । ଏହି ଚଉଡା ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକ ଖସଡ଼ା ଏବଂ ଆବଡ଼ାଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରୀପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ସମୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
New TVS Raider: ଦାମ
2025 ଟିଭିଏସ ରେଡରର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି: TFT DD ଏବଂ SXC DD । ନୂତନ Raider SXC DD ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ₹93,800 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଏବଂ Raider TFT DD ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ₹95,600 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି ମାସଠାରୁ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ସମସ୍ତ ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଡିଲରସିପ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରେଡର ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ, ଯେପରିକି Hero Xstream 125R, Honda CB 125 Hornet ଓ Bajaj Pulsar 125ରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ।
