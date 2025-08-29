ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରୋଇ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାରରେ ଏହାର ଏକ ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର 'ଅର୍ବିଟର' ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁଇଚକିଆ ବଜାରରେ ଏହାର ବଜାର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବରୁ ଟିଭିଏସ୍ ଆଇକ୍ୟୁବ୍ (TVS iQube) ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଏବଂ ବିକ୍ରୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି । ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ତାହାକୁ ତାଳ ଦେଇ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ EV ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ TVS ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ।
TVS Orbiter: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ରେଞ୍ଜ
ଟିଭିଏସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ବିଟର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିନାହିଁ । ଏଥିରେ ଏକ ହ୍ବିଲ୍ ହବ୍-ମୋଟର ଅଛି । ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଟି ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 158 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଅର୍ବିଟର 68 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ସର୍ବାଧିକ ଗତିରେ ଚାଲିପାରିବ ।
TVS Orbiter: ଡିଜାଇନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଟିଭିଏସ୍ ଅର୍ବିଟର ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର ଡିଜାଇନ ବ୍ୟବହାରିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ପେଣ୍ଟ୍, ବଡ଼ LED ଲାଇଟ୍, ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ରହିଛି । କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ USB ଚାର୍ଜିଂ, OTA ଅପଡେଟ୍ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
TVS Orbiter: କଲର୍ସ
ଟିଭିଏସ୍ ଅର୍ବିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଟି 6ଟି ଭିନ୍ନ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ଥିମ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି କଲର ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- ନିଅନ୍ ସନବର୍ଷ୍ଟ
- ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ ବ୍ଲୁ
- ଲୁନାର ଗ୍ରେ
- ମାର୍ଟିଆନ କପର୍
- କସମିକ୍ ଟାଇଟାନିୟମ
- ଷ୍ଟେଲାର୍ ସିଲଭର
TVS Orbiter: ଦାମ, ବୁକିଂ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
ଏହି ସ୍କୁଟରର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ ₹99,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ TVS ଡିଲରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ EV ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ TVS ବୁକିଂ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଟିଭିଏସର ଏହି ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନଟି Ather Rizta, Ola S1X ଓ Hero Vida VX2 ସହ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ ।