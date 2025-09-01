ହାଇଦ୍ରାବାଦ: TVS ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ବଜାରରେ କିଛି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରି TVS Orbiter ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ TVS Ntorq 150 ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସ୍କୁଟର କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ 150cc ସ୍କୁଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟ TVS Ntorq 125 ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଯଦିଓ ଏହି ସ୍କୁଟରର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, TVS ମୋଟର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍କୁଟରର କିଛି ଟିଜର ଜାରି କରିଛି ।
TVS Ntorq 150: ଡିଜାଇନ
ଏହାର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଟିଜର ଇମେଜରେ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ପରି ଏହାର ଆଗ ଆପ୍ରନ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ବାଡ୍-ଏଲ୍ଇଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି । ଏଠାରେ କମ୍ପାନୀର ସିଗ୍ନେଚର ଟି-ଆକୃତିର LED DRL ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ସ୍କୁଟରରେ 150cc ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦିଓ ଏହା 125cc ଇଞ୍ଜିନର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
TVS Ntorq 150: ଫିଚର୍ସ
ଏହି ସ୍କୁଟରଟି କମ୍ପାନୀର ଲାଇନଅପ୍ରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୁଟର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ TVS Ntorq 150ରେ କୌଣସି ଫିଚରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ SmartXonnect ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ନାଭିଗେସନ୍, କଲ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜର ଅଂଶ ହେବ ।
TVS Ntorq 150: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ
ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, TVS Ntorq 150 ବଜାରରେ Yamaha Aerox 155 ଏବଂ Hero Xoom 160 ପରି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । Yamaha Aerox 155 ଏବଂ Hero Xoom 160ର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1.51 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 1.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ TVS Ntorq 150ର ମୂଲ୍ୟ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ଭାରତୀୟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଏବଂ ବିକ୍ରୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି । ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ତାହାକୁ ତାଳ ଦେଇ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ EV ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ TVS ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ TVS Orbiter ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିଭିଏସ୍ ଆଇକ୍ୟୁବ୍ (TVS iQube)କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା ।