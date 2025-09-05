ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ସ୍କୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ରହିଛି । ପ୍ରତି ମାସରେ ବଜାରକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଟର ଆସିଥାଏ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ TVS Motor ଗୁରୁବାର 150cc ସ୍କୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ TVS N Torq 150 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି କେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଓ ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାରର ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ TVS Ntorq 125 ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପୋର୍ଟି 125cc ସ୍କୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ Ntorq 150 ମଧ୍ୟ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସ୍କୁଟରର କର୍ବ ଓଜନ 115 କିଲୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା Ntorq 125 ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ, ଯଦିଓ ଏହା ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ହାଲୁକା । ସ୍କୁଟରର ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 770 ମିମି ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଲମ୍ବ 765 ମିମି । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Hero Xoom 160, Yamaha Aerox 155 ଓ Aprilia SR 160 ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ।
TVS Ntorq 150: ଲୁକ୍ ଓ ଡିଜାଇନ
ଏହି ସ୍କୁଟରର ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏଥିରେ ଜେଟ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର ଅଛି ଯାହା ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲିଭର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଟି-ଆକୃତିର LED ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲଏ ଚକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
TVS Ntorq 150: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ସ୍ପିଡ୍
Ntorq 150ରେ 149.7cc ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ O3CTech ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 7000 rpmରେ 13 bhp ପାୱାର ଏବଂ 5500 rpmରେ 14.2 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍- ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ରେସ୍ ଅଛି । ସସପେନସନ ପାଇଁ, ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫର୍କ ଏବଂ ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟ-ଟ୍ୟୁଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଅଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ସ୍ପିଡ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ମାତ୍ର 6.3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-60 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଧରିପାରେ । ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 104 କିଲୋମିଟର ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ICE ସ୍କୁଟର ।
TVS Ntorq 150: ଫିଚର୍ସ
Ntorq 150 ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହା TVS SmartXonnect ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଫିଚର ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍, ଲାଇଭ୍ ଯାନବାହନ ଟ୍ରାକିଂ, ଶେଷ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆଲର୍ଟ, OTA (ଓଭର-ଦି-ଏୟାର) ଅପଡେଟ୍ ଭଳି ଫିଚର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Alexa ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ 4-ୱେ ସ୍ବିଚ୍ଗିଅର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଆରୋହୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ABS, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ହେଜାର୍ଡ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚୋରି ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଚେତାବନୀ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
TVS Ntorq 150: ଦାମ କେତେ ?
Ntorq 150 ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1.19 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ଥିବାବେଳେ ଉନ୍ନତ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ଶୀର୍ଷ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) । TVS Ntorq 150ର ମାନକ ମଡେଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ସିଲଭର, ରେସିଂ ରେଡ୍ ଏବଂ ଟର୍ବୋ ବ୍ଲୁ ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । TFT ମଡେଲ୍ ନାଇଟ୍ରୋ ଗ୍ରୀନ୍, ରେସିଂ ରେଡ୍ ଏବଂ ଟର୍ବୋ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।