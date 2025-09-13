TVS Jupiterକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍; କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କଲା Special Edition
ଟିଭିଏସ ଜୁପିଟର 110 ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଖାସ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 13, 2025 at 1:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍କୁଟର Jupiter 110ର ଏକ ନୂତନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁପିଟରର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ 110 ସିସି ସ୍କୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସ୍କୁଟର ପାଲଟିଛି । ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍ମାର୍ଟ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଜୁପିଟରକୁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ସେହି କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଲୁକ୍ ଚାହାଁନ୍ତି।
TVS Jupiter Special Edition: କଣ ଖାସ୍ ?
ଏହି ସଂସ୍କରଣର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଥିମ୍ ସହ ଆସିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଏବଂ ସ୍କୁଟରର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଫିନିଶରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କ୍ରୋମରେ ଆସୁଥିଲା । କେବଳ ଏକଜଷ୍ଟ ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡରେ କ୍ରୋମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍କୁଟରକୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଖାଇଥାଏ ।
TVS Jupiter Special Edition: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ଜୁପିଟର 110 ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ ସମାନ 113.3cc ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ, ଇନ୍ଧନ-ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 7.91 bhp ପାୱାର ଏବଂ 9.2 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ CVT ଗିଅରବକ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଟର୍କକୁ 9.8 Nm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ସ୍କୁଟରକୁ ପିକଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଓଭରଟେକିଂ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅନୁଭବ କରାଏ । ଏହି ସ୍କୁଟରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 82 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଯାହା ସହରରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି OBD-2B ଅନୁପାଳନ ସହ ଆସିଛି ।
TVS Jupiter Special Edition: ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଯଦିଓ ସ୍କୁଟରର ଲୁକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଏହାର ଡିସ୍କ SXC ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ । ଏଥିରେ ଏକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଟର କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରରେ କିକ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଏକ ମାନକ ଫିଚର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ କିଣାଯାଇପାରିବ ।
TVS Jupiter Special Edition: ଫିଚର୍ସ
ଜୁପିଟର 110 ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନରେ ଏକାଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ:
- ବଡ଼ ଅଣ୍ଡରସିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ (2ଟି ହେଲମେଟ୍ ରଖିହେବ)
- ଏକ୍ସଟର୍ଣ୍ଣାଲ ଫ୍ୟୁଲ କ୍ୟାପ୍
- USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ
- LED ଲାଇଟିଂ
- ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ସିଗ୍ନାଲ
- ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଓ ହେଜର୍ଡ ଲାଇଟ୍
- ଭଏସ କମାଣ୍ଡ
- ଫଲୋ-ମି ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପସ୍
ସ୍କୁଟରଟି SmartXonnect ସଂଯୋଗ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଛି ଯେପରିକି ଭଏସ୍ ସହାୟତା, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ସୂଚନା, ଯାନବାହନ ଟ୍ରାକିଂ, ହାରାହାରି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର, କଲ୍ ଏବଂ SMS ନୋଟିଫିକେସନ, ନାଭିଗେସନ୍ ସମର୍ଥନ । ଆକର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଲମ୍ବରେ 1848 ମିମି, ପ୍ରସ୍ଥରେ 665 ମିମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାରେ 1,158 ମିମି, ସ୍କୁଟରର ହ୍ବିଲବେସ୍ 1,275 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 163 ମିମି ରହିଛି ।
TVS Jupiter Special Edition: ଦାମ ଓ କଲର ଅପସନ
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ମୂଲ୍ୟ 93,031 (ଏକ୍ସଶୋରୁମ, ଦିଲ୍ଲୀ) ରହିଛି । 90 ହଜାରରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏହି ମଡେଲଟି ଜୁପିଟରର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମଡେଲ । ତେବେ ବେସ୍ ଜୁପିଟରର ମୂଲ୍ୟ 75 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ଅନୁସାରେ, ଏହି ମଡେଲଟି ସିଧାସଳଖ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍ମାର୍ଟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 95 ହଜାର ଟଙ୍କା । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଖାସ୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୁପିଟର110 ଆହୁରି 6ଟି ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ ଡନ୍ ବ୍ଲୁ ମ୍ୟାଟ୍, ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ କପର ମ୍ୟାଟ୍, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍, ଷ୍ଟାରଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଗ୍ଲସ୍, ଲୁନାର୍ ହ୍ବାଇଟ୍ ଗ୍ଲସ୍ ଏବଂ ମିଟିଓର୍ ରେଡ୍ ଗ୍ଲସ୍ ଭଳି ରଙ୍ଗ ସାମିଲ ।
