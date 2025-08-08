Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରେସର୍‌ ବାଇକ୍‌ Triumph Thruxton 400; ମାଇଲେଜ୍ 27.02 kmpl - TRIUMPH THRUXTON 400 LAUNCHED

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ନୂଆ ରେସର୍‌ ବାଇକ୍‌ Triumph Thruxton 400 । ଏହାର ଦାମ କେତେ, ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଓ ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟିଶ ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ କାଫେ ବାଇକ୍‌ Triumph Thruxton 400କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆମୋଟରସାଇକେଲଟି ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ସ୍ପିଡ୍‌ 400 ବାଇକ୍‌ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ବାଇକ୍‌ଟି ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ 400ସିସି ବାଇକ୍‌ ଯେପରିକି Speed T4, Speed 400, Scrambler 400X, Thruxton 400 ଓ Scrambler XC ସହିତ ସାମିଲ । ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍‌, ରେଟ୍ରୋ ଲୁକ୍‌ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ବାଇକ୍‌ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାରୋଟି କଲର ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଭା ରେଡ୍‌ ଗ୍ଲସ୍‌/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ଫାଣ୍ଟମ ବ୍ଲାକ୍‌/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ମେଟାଲିକ୍‌ ରେସିଂ ୟେଲୋ/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ପର୍ଲ ମେଟାଲିକ୍‌ ହ୍ବାଇଟ୍‌/ ଷ୍ଟର୍ମ ଗ୍ରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ମାଇଲେଜ୍‌ 27.02kmpl ରହିଛି ।

ଏହି ବାଇକ୍‌ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦମଦାର ଅଛି । ଏଥିରେ ସ୍ବିଚେବଲ୍‌ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଆୟାଇଛି, ଯାହାକି ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବି ବାଇକ୍‌କୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଟର୍କ-ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍‌ ଯୋଗୁଁ ଏହାର କ୍ଲଚ୍‌ ଅପରେସନ ବହୁତ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥକ୍କା ଲାଗିନଥାଏ । ଏହାର ଡେଡିକେଟେଡ୍‌ ଚେସିସ୍‌ ଓ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍‌ ସସପେନ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଆରାମଦାୟକ ଓ ଚାଳକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ ।

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା

ଏହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 2,74,137 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ କାଫେ ରେସର୍‌ ବାଇକ୍‌ଟି Speed 400 ବାଇକ୍‌ଠାରୁ 24 ହଜାର ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଓ ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ନିକଟତର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ Royal Enfield Continental GT 650 ରହିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 3.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ଡିଜାଇନ

ନୂତନ ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ ରେଟ୍ରୋ-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୁଲେଟ୍ ଫେୟାରିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗୋଲ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏକ ଚଉଡା ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌କୁ ବାର୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରିଅର୍-ଭ୍ୟୁ ମିରର ସହିତ ଏକ କ୍ଲିପ୍-ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌ ସହିତ ବଦଳାଯାଇଛି । ବାଇକ୍‌ର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିକୁ ଏକ ଶାର୍ପ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲିଅନ୍ ସିଟ୍‌କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଏକ ପଛ କାଉଲ୍, ଯାହାକୁ କାଫେ ରେସର୍ ଲୁକ୍ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ Thruxton 400ର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପିଡ୍ 400 ସହିତ ସମାନ ରହିଛି ।

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ଫିଚର୍ସ

  • ଆନାଲଗ୍‌ ସ୍ପିଡୋମିଟର
  • ଫୁଲ୍‌ ଫିଚର LCD ଡିସପ୍ଲେ
  • ରାଇଡ-ବାଏ-ରାଇଡ ଥ୍ରଟଲ
  • ସ୍ଲିପ ଓ ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍‌
  • ସ୍ବିଚେବଲ୍‌ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
  • USB ଟାଇପ-ସି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ
Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍‌ରେ 398ସିସି, ଲିକ୍ବିଡ୍‌-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, 4-ଭାଲ୍‌ଭ, DOHC ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି ଯାହାକି 9000 rpmରେ 41.4 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 7500 rpmରେ ସର୍ବାଧିକ 37.5 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍‌ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହା 775 ମିମି ଚଉଡ଼ା ଓ 1100 ମିମି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଏହାର ହ୍ବିଲବେସ୍‌ ଆକାର 1376 ମିମି ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 183 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏଥିରେ 13 ଲିଟର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆସିଗଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର Zelo Knight+; ଦାମ ମାତ୍ର 59,990

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟିଶ ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ କାଫେ ବାଇକ୍‌ Triumph Thruxton 400କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆମୋଟରସାଇକେଲଟି ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ସ୍ପିଡ୍‌ 400 ବାଇକ୍‌ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ବାଇକ୍‌ଟି ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ 400ସିସି ବାଇକ୍‌ ଯେପରିକି Speed T4, Speed 400, Scrambler 400X, Thruxton 400 ଓ Scrambler XC ସହିତ ସାମିଲ । ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍‌, ରେଟ୍ରୋ ଲୁକ୍‌ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ବାଇକ୍‌ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାରୋଟି କଲର ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଭା ରେଡ୍‌ ଗ୍ଲସ୍‌/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ଫାଣ୍ଟମ ବ୍ଲାକ୍‌/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ମେଟାଲିକ୍‌ ରେସିଂ ୟେଲୋ/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ପର୍ଲ ମେଟାଲିକ୍‌ ହ୍ବାଇଟ୍‌/ ଷ୍ଟର୍ମ ଗ୍ରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ମାଇଲେଜ୍‌ 27.02kmpl ରହିଛି ।

ଏହି ବାଇକ୍‌ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦମଦାର ଅଛି । ଏଥିରେ ସ୍ବିଚେବଲ୍‌ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଆୟାଇଛି, ଯାହାକି ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବି ବାଇକ୍‌କୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଟର୍କ-ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍‌ ଯୋଗୁଁ ଏହାର କ୍ଲଚ୍‌ ଅପରେସନ ବହୁତ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥକ୍କା ଲାଗିନଥାଏ । ଏହାର ଡେଡିକେଟେଡ୍‌ ଚେସିସ୍‌ ଓ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍‌ ସସପେନ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଆରାମଦାୟକ ଓ ଚାଳକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ ।

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା

ଏହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 2,74,137 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ କାଫେ ରେସର୍‌ ବାଇକ୍‌ଟି Speed 400 ବାଇକ୍‌ଠାରୁ 24 ହଜାର ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଓ ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ନିକଟତର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ Royal Enfield Continental GT 650 ରହିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 3.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ଡିଜାଇନ

ନୂତନ ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ ରେଟ୍ରୋ-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୁଲେଟ୍ ଫେୟାରିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗୋଲ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏକ ଚଉଡା ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌କୁ ବାର୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରିଅର୍-ଭ୍ୟୁ ମିରର ସହିତ ଏକ କ୍ଲିପ୍-ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌ ସହିତ ବଦଳାଯାଇଛି । ବାଇକ୍‌ର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିକୁ ଏକ ଶାର୍ପ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲିଅନ୍ ସିଟ୍‌କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଏକ ପଛ କାଉଲ୍, ଯାହାକୁ କାଫେ ରେସର୍ ଲୁକ୍ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ Thruxton 400ର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପିଡ୍ 400 ସହିତ ସମାନ ରହିଛି ।

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ଫିଚର୍ସ

  • ଆନାଲଗ୍‌ ସ୍ପିଡୋମିଟର
  • ଫୁଲ୍‌ ଫିଚର LCD ଡିସପ୍ଲେ
  • ରାଇଡ-ବାଏ-ରାଇଡ ଥ୍ରଟଲ
  • ସ୍ଲିପ ଓ ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍‌
  • ସ୍ବିଚେବଲ୍‌ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
  • USB ଟାଇପ-ସି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ
Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (Image Credits: Triumph India)

Triumph Thruxton 400: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍‌ରେ 398ସିସି, ଲିକ୍ବିଡ୍‌-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, 4-ଭାଲ୍‌ଭ, DOHC ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି ଯାହାକି 9000 rpmରେ 41.4 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 7500 rpmରେ ସର୍ବାଧିକ 37.5 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍‌ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହା 775 ମିମି ଚଉଡ଼ା ଓ 1100 ମିମି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଏହାର ହ୍ବିଲବେସ୍‌ ଆକାର 1376 ମିମି ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 183 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏଥିରେ 13 ଲିଟର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆସିଗଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର Zelo Knight+; ଦାମ ମାତ୍ର 59,990

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIUMPH THRUXTON 400 INDIA PRICETRIUMPHNEW BIKE LAUNCH IN INDIAଟ୍ରାଇମ୍ଫTRIUMPH THRUXTON 400 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.