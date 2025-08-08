ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟିଶ ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ କାଫେ ବାଇକ୍ Triumph Thruxton 400କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆମୋଟରସାଇକେଲଟି ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ସ୍ପିଡ୍ 400 ବାଇକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ବାଇକ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ 400ସିସି ବାଇକ୍ ଯେପରିକି Speed T4, Speed 400, Scrambler 400X, Thruxton 400 ଓ Scrambler XC ସହିତ ସାମିଲ । ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍, ରେଟ୍ରୋ ଲୁକ୍ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାରୋଟି କଲର ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଭା ରେଡ୍ ଗ୍ଲସ୍/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ଫାଣ୍ଟମ ବ୍ଲାକ୍/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ମେଟାଲିକ୍ ରେସିଂ ୟେଲୋ/ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର, ପର୍ଲ ମେଟାଲିକ୍ ହ୍ବାଇଟ୍/ ଷ୍ଟର୍ମ ଗ୍ରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବାଇକ୍ର ମାଇଲେଜ୍ 27.02kmpl ରହିଛି ।
Four shades of the OG Cafe Racer.— TriumphIndiaOfficial (@IndiaTriumph) August 6, 2025
⚪️ Pearl metallic white / Storm grey
🔴 Lava red gloss / Aluminium silver
🟡 Metallic racing yellow / Aluminium silver
⚫️ Phantom black / Aluminium silver
The all-new Thruxton 400 is now available in colours that truly get your heart racing. pic.twitter.com/LJGXq5GywZ
ଏହି ବାଇକ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦମଦାର ଅଛି । ଏଥିରେ ସ୍ବିଚେବଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଆୟାଇଛି, ଯାହାକି ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବି ବାଇକ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଟର୍କ-ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର କ୍ଲଚ୍ ଅପରେସନ ବହୁତ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥକ୍କା ଲାଗିନଥାଏ । ଏହାର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଚେସିସ୍ ଓ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସସପେନ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଆରାମଦାୟକ ଓ ଚାଳକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ ।
Triumph Thruxton 400: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା
ଏହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 2,74,137 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ କାଫେ ରେସର୍ ବାଇକ୍ଟି Speed 400 ବାଇକ୍ଠାରୁ 24 ହଜାର ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଓ ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ନିକଟତର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ Royal Enfield Continental GT 650 ରହିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 3.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।
Triumph Thruxton 400: ଡିଜାଇନ
ନୂତନ ବାଇକ୍ରେ ଏକ ନୂତନ ରେଟ୍ରୋ-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୁଲେଟ୍ ଫେୟାରିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗୋଲ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏକ ଚଉଡା ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ବାର୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରିଅର୍-ଭ୍ୟୁ ମିରର ସହିତ ଏକ କ୍ଲିପ୍-ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ବଦଳାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିକୁ ଏକ ଶାର୍ପ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲିଅନ୍ ସିଟ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଏକ ପଛ କାଉଲ୍, ଯାହାକୁ କାଫେ ରେସର୍ ଲୁକ୍ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ Thruxton 400ର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପିଡ୍ 400 ସହିତ ସମାନ ରହିଛି ।
Triumph Thruxton 400: ଫିଚର୍ସ
- ଆନାଲଗ୍ ସ୍ପିଡୋମିଟର
- ଫୁଲ୍ ଫିଚର LCD ଡିସପ୍ଲେ
- ରାଇଡ-ବାଏ-ରାଇଡ ଥ୍ରଟଲ
- ସ୍ଲିପ ଓ ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍
- ସ୍ବିଚେବଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
- USB ଟାଇପ-ସି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ
Triumph Thruxton 400: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ରେ 398ସିସି, ଲିକ୍ବିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, 4-ଭାଲ୍ଭ, DOHC ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି ଯାହାକି 9000 rpmରେ 41.4 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 7500 rpmରେ ସର୍ବାଧିକ 37.5 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହା 775 ମିମି ଚଉଡ଼ା ଓ 1100 ମିମି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଏହାର ହ୍ବିଲବେସ୍ ଆକାର 1376 ମିମି ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 183 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏଥିରେ 13 ଲିଟର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ।