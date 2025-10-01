ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବଜାରରେ ଟପ୍-5 ଶସ୍ତା ବାଇକ୍; ₹55,000ରୁ ଆରମ୍ଭ
ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭଲ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ । କାରଣ ବାଇକ୍ର ଦାମ ₹55,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 1, 2025 at 12:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାର ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ସଚେତନ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ସୁଲଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ଇନ୍ଧନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି । ଏହି ଚାହିଦା Hero Splendorକୁ ଦେଶରେ ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋଟରସାଇକେଲ କରିଦେଇଛି, ଯାହା କମ୍ୟୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ସେବେଠାରୁ, ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ, ହୋଣ୍ଡା, ଟିଭିଏସ ମୋଟର ଏବଂ ବଜାଜ ଅଟୋ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ମାତାମାନେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଲଭ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମୋଟରସାଇକେଲ ବଜାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ GST 2.0 ହାର ଏହି ବଜେଟ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଦେଇଛି । ଏଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାଇକ୍ଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଭଲ ସମୟ । ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ।
5. Bajaj Platina 100 (ଦାମ: ₹ 65,407)
ଏହି ତାଲିକାରେ Bajaj Platina 100 ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹65,407 । GST 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ₹68,262 ଥିଲା । Bajaj Platina 100 ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 100 ସିସି କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍, ଯାହା 102 ସିସି ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 7.7 bhp ଏବଂ 8.3 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହା 4-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।
4. Honda Shine 100 (ଦାମ: ₹ 63,191)
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲର Shine 100 ହେଉଛି ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ମୋଟରସାଇକେଲ । ଏଥିରେ ଏକ 98.98 ସିସି ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା 7.27 bhp ଏବଂ 8.04 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏହା 4-ସ୍ପିଡ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ Honda Shine 100 DX ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏହି ବାଇକ୍ଟି ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚନ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।
3. Hero HF 100 (ଦାମ: ₹ 58,739)
ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ Hero HF 100 ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । Hero HF Hero Splendor ପରି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ । ଏଥିରେ ଏକ 97.2 ସିସି, ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି ଯାହା 7.7 bhp ଏବଂ 8.05 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 4-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ଏହାର GST 2.0 ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ₹60,118 ଥିଲା ।
2. Hero HF Deluxe ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ (ଦାମ: ₹ 55,992)
ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି Hero HF Deluxe, ଯାହା HF 100 ପରି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଷ୍ଟିକର । ₹55,992ର ଏହି ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹61,098 ଥିଲା, ମାତ୍ର GST 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ₹5,000 ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ।
1. TVS Sport ES (ଦାମ: ₹ 55,100)
ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଟିଭିଏସ ମୋଟରର TVS Sport ES, ଯାହା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ମୋଟରସାଇକେଲ । ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ପୂର୍ବରୁ Hero HF 100 ଦ୍ବାରା ଧରାଯାଇଥିଲା । ଟିଭିଏସ ସ୍ପୋର୍ଟରେ ES ସଫିକ୍ସ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଏହି ବାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ 100 ସିସି ମଡେଲ ସହିତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2020ରେ BS6 ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ 109.7cc ଇଞ୍ଜିନରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଇଞ୍ଜିନର ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ 7.2 bhp ଏବଂ 7.5 Nmରୁ 8.1 bhp ଏବଂ 8.7 Nmକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।