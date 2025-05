ETV Bharat / technology

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କଲା AAA ଗେମ୍‌ ଟ୍ରେଲର, ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ - THE AGE OF BHAARAT

The Age of Bhaarat ( Image Credit: Amish Tripathi via YouTube )