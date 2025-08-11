ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ ମାସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଆଜି (ସୋମବାର) ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଦ୍ବିତୀୟ ଶୋ'ରୁମ ଖୋଲିଛି । ଏହି ଶୋ'ରୁମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏରୋସିଟିର ୱାର୍ଲ୍ଡମାର୍କ 3 କୋଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପ୍ରାୟ 8200 ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶୋରୁମଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ।
ଏହି ଶୋ'ରୁମରେ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଟେସଲା କାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ବ୍ରାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା Model-Y କାର ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାବାଦ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରକୁ ଗ୍ରାହକ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଥିବା ଟେସଲା ଶୋ'ରୁମ ସାରା ଦେଶର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ।
କାହିଁକି ଏରୋସିଟିକୁ ବାଛିଲା ଟେସଲା ?
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଥିବା ଏରୋସିଟି ହେଉଛି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାସହିତ ଏଠାରୁ ବିମାନବନ୍ଦର, ଦୂତାବାସ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସହଜ ପହଞ୍ଚା ହୋଇଥାଏ । ଟେସଲାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପତ୍ତି-ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାହକ, ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣକାରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଟେସଲାର ମଡେଲ-Y କାର
ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ମଡେଲ-Yର ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଉଭୟ ଭାରିଏଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 201 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ।
- RWD: ଏଥିରେ 60 କିଲୋୱାଟ୍ LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହା 500କିମି ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାବାଦ ମାତ୍ର 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିମି ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରେ । ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ 59.98 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ରହିଛି ।
- LR RWD: ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହାର ରେଞ୍ଜ 622 କିମି ରହିଛି । ଏହା ମାତ୍ର 5.6 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିମି ବେଗ ଧରିପାରେ । ଏହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 67.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସୁପରଚାର୍ଜର ଲୋକେସନ
ମୁମ୍ବାଇର BKC ପରେ ଏହା ଭାରତରେ ଟେସଲାର ଦ୍ବିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁପରଚାର୍ଜର ସ୍ଥାନ । କମ୍ପାନୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏପରି 8ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ପୁଣେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଜୟପୁର । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇଟରେ ଚାରୋଟି V4 ସୁପରଚାର୍ଜର ଅଛି ଯାହା ₹24/kWhରେ 250 kW DC ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଚାର୍ଜ ସହିତ ମଡେଲ-Y କାରର RWD ଭାରିଏଣ୍ଟ 15 ମିନିଟରେ 238 କିଲୋମିଟର ଏବଂ LR RWD ଭାରିଏଣ୍ଟ 267 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମୁମ୍ବାଇ ଚାର୍ଜର ପରି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଟେସଲା କାର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ୱାର୍ଲ୍ଡମାର୍କ ଟାୱାରର ବେସମେଣ୍ଟ ପାର୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।
ଭାରତରେ ଟେସଲାର ଏଣ୍ଟ୍ରି
କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି, ଟେସଲା ଗତ ମାସ ଜୁଲାଇରେ ମୁମ୍ବାଇ ଶୋରୁମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ କାର ଭାବେ ମଡେଲ-Y କାରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଟେସଲା ଭଳି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଇଭି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର $40,000ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ 100%ରୁ 70%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
ମଡେଲ 3 ଟେସଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି କାରଣ ମଡେଲ-Y ତୁଳନାରେ ଏହାର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସୁଲଭତା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ପରେ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ମଡେଲ ଯେପରିକି ମଡେଲ S ଏବଂ ମଡେଲ X ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ।