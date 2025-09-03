ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଚାଲିଲାନି ଟେସଲାର ମ୍ୟାଜିକ୍‌ ! ଜୁଲାଇଠାରୁ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 600 ବୁକିଂ

ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେତିକି ପସନ୍ଦ ଆସିନି । ଜୁଲାଇରୁ ମାତ୍ର 600 ବୁକିଂ ହୋଇଛି ।

Tesla Model-Y
Tesla Model-Y (Image Credits: Tesla India)
By IANS

Published : September 3, 2025 at 4:20 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରିକ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ଏହାର ପ୍ରଥମ କାର ଭାବେ ଟେସଲା ମଡେଲ-Yକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏହାର ଯାନବାହନ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି । ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600ରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ପାନୀର ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ।

ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟେସଲା ଭାରତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2500 ଯାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୁକିଂ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ କମ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭାରତକୁ କେବଳ ବର୍ଷ 2025 ପାଇଁ 350ରୁ 500 କାର ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀର ଡେଲିଭରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଛି ।

Tesla
ଟେସଲା ମଡେଲ-Y କାର (Image Credits: Tesla India)

କାହିଁକି କମିଲା ଚାହିଦା ?

ଭାରତରେ ଟେସଲାର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କାର Model-Yର ଦାମ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଦାମ ଭାରତରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ମହଙ୍ଗା ଅଛି । କାରଣ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନର ଦାମ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ମଡେଲ-ୱାଇ କାରର ମହଙ୍ଗା ହେବାର କାରଣ ପଛରେ ଆମଦାନୀ ଶୁକ୍ଳ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା 110 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ, ଟେସଲାର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପହଞ୍ଚରୁ ବାହାରେ ଅଛି ।

ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମୋଟ କାର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମାତ୍ର 5 ପ୍ରତିଶତ। ଟେସଲା ଆଶା କରୁଥିଲା ଯେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତରେ ଏହାର ପଥ ସହଜ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇନଥିଲା । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଟେସଲା ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଟେସଲା ଶସ୍ତା ଯାନ ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।

Tesla
ଟେସଲା ମୁମ୍ବାଇ ଶୋରୁମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଟେସଲା ମଡେଲ-Y କାର (Image Credits: Tesla India)

ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଟେସଲାର ପ୍ରୟାସ

ଦେଶରେ ଟେସଲା ଶୋରୁମ ଖୋଲିବା ପରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବିକ୍ରିରେ ବଦଳିନଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଟେସଲା ସାଧାରଣତଃ ବିଜ୍ଞାପନ କମ କରିଥାଏ, କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଧାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାବେଳେ ଟେସଲାର ଏହି ରଣନୀତି ହୁଏତ ଭାରି ପଡ଼ିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଟେସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଟେସଲା ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁପରଚାର୍ଜର ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ଏହାସହିତ 2026ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଏକ୍ସପରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଟେସଲା ଚୀନ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ BYD ଭାରତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଟାରିଫ୍ ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ BYD ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର Sealion 7 SUVର 1200 ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି । Sealion 7ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଟେସଲା ମଡେଲ-Y କାର

ଟେସଲା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶୋ'ରୁମ ଖୋଲିବା ପରେ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କାର ଭାବେ ମଡେଲ-Yକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସେହି ଦିନ, ଟେସଲା ଏହାର ସରକାରୀ ଭାରତ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ଯଦି ଆମେ ଟେସଲାର ମଡେଲ-Y କାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ତେବେ ଏହା ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ମୂଳ RWD ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ₹59.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍‌-ରେଞ୍ଜ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ 67.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ, RWD ମଡେଲର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ 61.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍‌-ରେଞ୍ଜ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 69.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏରୋସିଟିରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶୋ'ରୁମ ଖୋଲିଲା ଟେସଲା; ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ

