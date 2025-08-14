ETV Bharat / technology

ଗୁଗଲ୍‌ ପିକ୍ସେଲ ପରି ଡିଜାଇନ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tecno Spark Go 5G; ଦାମ ମାତ୍ର ₹9,999 - TECNO SPARK GO 5G LAUNCH

ଟେକନୋ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 10 ହଜାରରୁ କମ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଗଲ୍‌ ପିକ୍ସେଲ ପରି ଡିଜାଇନ ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Tecno Spark Go 5G Launch
Tecno Spark Go 5G Launch (Image Credits: Tecno India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Tecno ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Tecno Spark Go 5G ନାଁରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Spark Go 5Gରେ 6.74 ଇଞ୍ଚ HD + ଫ୍ଲାଟ୍ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ 18W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଗୁଗଲ୍‌ ପିକ୍ସେଲର ରିଅର କ୍ୟାମେରା ପରି ସମାନ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଫୋନର ଦାମ 9,999ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପତଳା 5G ଫୋନ୍, ଯାହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 7.99 ମିମି । ଏହାର ପତଳା ଗଠନ ସତ୍ତ୍ବେ, ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଡିଭାଇସଟି MediaTek Dimensity 6400 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଏବଂ 128GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍କଲ୍ ପରି AI-ଆଧାରିତ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Tecno Spark Go 5G: ଦାମ ଓ ସେଲ୍‌

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 4GB + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 9,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ଆସନ୍ତା 21 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଫୋନକୁ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ଇଙ୍କ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଟର୍କୋଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ହେରିଟେଜ୍ ବିକାନେର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ । Spark Go 5G ପ୍ରି-ବୁକିଂ କରି, କ୍ରେତାମାନେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

Tecno Spark Go 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଟେକନୋ ସ୍ପାର୍କ ଗୋ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.74-ଇଞ୍ଚର HD+ ଫ୍ଲାଟ୍‌ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ 1600 x 720 ପିକ୍ସେଲ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ 670 ନିଟ୍ସ ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଅକ୍ଟା କୋର ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 6400 6 ନାନୋମିଟର ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆର୍ମ ମାଲି-G57 MC2 GPU ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି 4GB LPDDR4X ରାମ୍‌ ଓ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ଦ୍ବାରା ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଟେକନୋର ଏହି ନୂଆ ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HiOS 15ରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ଫୋନରେ ସାଇଡ୍‌-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍‌ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ ସ୍ପାର୍କ ଗୋ 5ଜିର ପଛରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍‌ ଲାଗି 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଧୂଳି ଓ ଛୋଟ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି IP64 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି ।

ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା 167.74 ମିମି ଲମ୍ବା, 77.7 ମିମି ଚଉଡ଼ା ଓ 7.99 ମିମି ମୋଟେଇ ସହ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 194 ଗ୍ରାମ ଅଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅପସନ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ 5G SA/NSA, 3.5 ମିମି ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍‌, ଡୁଆଲ୍‌ 4G VOLTE, ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ 5.3, ଜିପିଏସ ଓ ୟୁଏସବି ଟାଇପ-ସି ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ 6000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏକି 18ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ120Hz | 6.74-ଇଞ୍ଚ IPS LCD
ପ୍ରୋସେସରମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 6400
ରାମ୍‌ + ଷ୍ଟୋରେଜ4GB + 128GB
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା
ଆଗ କ୍ୟାମେରା5MP
ବ୍ୟାଟେରୀ6000mAh
ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା18W
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମAndroid 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HiOS 15
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco M7 Plus 5G; ଦାମ ଏତିକି

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Tecno ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Tecno Spark Go 5G ନାଁରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Spark Go 5Gରେ 6.74 ଇଞ୍ଚ HD + ଫ୍ଲାଟ୍ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ 18W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଗୁଗଲ୍‌ ପିକ୍ସେଲର ରିଅର କ୍ୟାମେରା ପରି ସମାନ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଫୋନର ଦାମ 9,999ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପତଳା 5G ଫୋନ୍, ଯାହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 7.99 ମିମି । ଏହାର ପତଳା ଗଠନ ସତ୍ତ୍ବେ, ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଡିଭାଇସଟି MediaTek Dimensity 6400 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଏବଂ 128GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍କଲ୍ ପରି AI-ଆଧାରିତ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Tecno Spark Go 5G: ଦାମ ଓ ସେଲ୍‌

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 4GB + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 9,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ଆସନ୍ତା 21 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଫୋନକୁ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ଇଙ୍କ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଟର୍କୋଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ହେରିଟେଜ୍ ବିକାନେର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ । Spark Go 5G ପ୍ରି-ବୁକିଂ କରି, କ୍ରେତାମାନେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

Tecno Spark Go 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଟେକନୋ ସ୍ପାର୍କ ଗୋ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.74-ଇଞ୍ଚର HD+ ଫ୍ଲାଟ୍‌ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ 1600 x 720 ପିକ୍ସେଲ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ 670 ନିଟ୍ସ ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଅକ୍ଟା କୋର ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 6400 6 ନାନୋମିଟର ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆର୍ମ ମାଲି-G57 MC2 GPU ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି 4GB LPDDR4X ରାମ୍‌ ଓ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ଦ୍ବାରା ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଟେକନୋର ଏହି ନୂଆ ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HiOS 15ରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ଫୋନରେ ସାଇଡ୍‌-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍‌ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ ସ୍ପାର୍କ ଗୋ 5ଜିର ପଛରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍‌ ଲାଗି 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଧୂଳି ଓ ଛୋଟ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି IP64 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି ।

ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା 167.74 ମିମି ଲମ୍ବା, 77.7 ମିମି ଚଉଡ଼ା ଓ 7.99 ମିମି ମୋଟେଇ ସହ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 194 ଗ୍ରାମ ଅଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅପସନ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ 5G SA/NSA, 3.5 ମିମି ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍‌, ଡୁଆଲ୍‌ 4G VOLTE, ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ 5.3, ଜିପିଏସ ଓ ୟୁଏସବି ଟାଇପ-ସି ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ 6000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏକି 18ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ120Hz | 6.74-ଇଞ୍ଚ IPS LCD
ପ୍ରୋସେସରମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 6400
ରାମ୍‌ + ଷ୍ଟୋରେଜ4GB + 128GB
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା
ଆଗ କ୍ୟାମେରା5MP
ବ୍ୟାଟେରୀ6000mAh
ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା18W
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମAndroid 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HiOS 15
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco M7 Plus 5G; ଦାମ ଏତିକି

For All Latest Updates

TAGGED:

TECNO SPARK GO 5G PRICETECNONEW SMARTPHONE IN INDIAଟେକନୋTECNO SPARK GO 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.