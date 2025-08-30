ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Tecno ଭାରତରେ Tecno Pova Slim 5G ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସଟି "ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପତଳା 3D କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ" ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି । ଆସନ୍ତା 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରେ ଭାରତରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ । ଟେକନୋ ଆଗାମୀ ପୋଭା ସ୍ଲିମ୍ 5G ବିଷୟରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏଲା ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବାର୍ସେଲୋନାରେ ଆୟୋଜିତ MWCରେ, ଟେକନୋ ମାତ୍ର 5.75 ମିମି ଘନତା ସହିତ Tecno Spark Slim ନାମକ ଏକ ସ୍ଲିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କନସେପ୍ଟ ଫୋନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ନୂତନ Pova Slimର ଡିଜାଇନ୍ କନସେପ୍ଟ ଫୋନ୍ ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ମନେହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ସେହି ସମାନ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରୁଛି । ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 5.75 ମିମି ମୋଟେଇ ସହ ଆସିବ, ଯାହାକି Galaxy S25 Edgeଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପତଳା ହେବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପତଳା ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ 5.5 ମିମି ରହିବ । ଏହି ମୋଟେଇ ସହିତ ଆଇଫୋନ ଆସିଲେ, ତାହା ଟେକନୋ Pova Slimକୁ ପଛରେ ପକାଇବ ।
Tecno Pova Slim 5G: କଣ ଆଶା କରିବା ?
ଟେକନୋ ପୋଭା ସ୍ଲିମ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.78 ଇଞ୍ଚ OLED ଡିସପ୍ଲେ, 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହ ଆସିପାରେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 45 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 5,200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିପାରେ । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହି ଡିଭାଇସଟି 50MP ପ୍ରାଇମେରି ସେନ୍ସର ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏହି ଫୋନଟି Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Tecnoର HiOS 15ରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଲା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍କଲ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ AI ରାଇଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି କିଛି ଏଆଇ ଚାଳିତ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ସେହିପରି ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି IP64 ରେଟିଂ ସହ ଆସିବ ।
Tecno Pova Slim 5G କମ୍ କିମ୍ବା ନୋ-ସିଗ୍ନାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ନୋ ନେଟୱର୍କ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ VoWi-Fi ଡୁଆଲ୍ ପାସ୍, 5G++ ସହିତ 5G କ୍ୟାରିଅର୍ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ 5G ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଟେକ୍ନୋ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଟିଜର ଇମେଜରେ, ଫୋନଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏକ କର୍ଭଡ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ବାର୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଫୋନଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ LED ଫ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର LED ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଟେକ୍ନୋ "ଡାଇନାମିକ୍ ମୁଡ୍ ଲାଇଟ୍" ବୋଲି ଡାଏନାମିକ୍ ମୁଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି କହିଛି । ଏହି LED ଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍, ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲେ ଜଳିଥାଏ ।