ଟେକନୋ ଲଞ୍ଚ କଲା POVA Slim 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ପତଳା ଫୋନ ନେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦାବି

Tecno Pova Slim 5G
Tecno Pova Slim 5G (Image Credits: Tecno India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 2:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) 'ଟେକ୍ନୋ ପୋଭା ସ୍ଲିମ୍ 5G' ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଅଲଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ୍, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ମୁଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କହିଛି । କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ମୋଟେଇ 5.95 ମିମି ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ 6.78-ଇଞ୍ଚ 1.5K 3D କର୍ଭଡ୍‌ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।

ଲଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି, ଟେକ୍ନୋ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଅରିଜିତ୍ ତାଲାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଭାରତରେ ବିଶେଷକରି 2,3+ ସ୍ତରୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଶନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମାଧାନ କରିବ । ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବସୃଜନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫୋନରେ ଦୃଢ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ AI ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଡିଜାଇନ ଏହି ଫୋନରେ ସାମିଲ ।"

Tecno Pova Slim 5G
Tecno Pova Slim 5G (Image Credits: Tecno India)

Tecno Pova Slim 5: ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା

  • ଟେକ୍ନୋ ପୋଭା ସ୍ଲିମ 5Gର ମୂଲ୍ୟ 19,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
  • ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 3ଟି କଲର ଅପସନ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ସ୍ଲିମ୍ ହ୍ବାଇଟ୍ ଏବଂ କୁଲ୍ ବ୍ଲାକ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
  • ଏହାର ବିକ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
  • ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ କିଛି ରିଟେଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାର୍ଟନର୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ ।

