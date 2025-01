ETV Bharat / technology

2024ର ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ କାର କିଏ; Marutiକୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଲା ଟାଇଟଲ୍‌ - BEST SELLING CAR OF 2024 IN INDIA

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ କାର' ଟାଇଟଲ୍‌ ହାତେଇଥାଏ Maruti Suzuki । କିନ୍ତୁ ଗତ 40ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏପରି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିଠାରୁ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଛଡ଼ାଇଛି Tata ମୋଟର୍ସ । ଟାଟା ମୋଟୋର୍ସର ସବ୍‌-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି Tata Punch ମାରୁତି ସୁଜୁକିର Wagon-R ଓ Swiftକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବର୍ଷ 2024ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କାର ହୋଇପାରିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ବର୍ଷ 2024ରେ Tata Punchକୁ 2.02 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ କାର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଆଉ ଏହି ସେଲ୍‌ ସହିତ Maruti Wagon-R ପଛରେ ପଡ଼ିଛି । ବର୍ଷ 2024ରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି Wagon-Rର 1.91ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । 2024ରେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କାର ତାଲିକାରେ ଏହା ତୃତୀୟ SUV ହୋଇପାରିଛି । 2024 ବର୍ଷରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ସମୀକ୍ଷା କରି, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭେହିକଲ୍‌ ଲିମିଟେଡ ଓ ଟାଟା ପାସେଞ୍ଜର ଇଲେକଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି ଲିମିଟେଡର MD ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ମଜଭୁତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପାୱାରଟ୍ରେନ ନିରନ୍ତର ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକଲ ଶିଳ୍ପର ବିକ୍ରି ପରିମାଣ 4.3 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।" ବର୍ଷ 2021ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା Tata Punch ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍‌ ବର୍ଷ 2021ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର ଏସୟୁଭି ସିଲହୁଟ୍‌, ଅପରାଇଡ୍‌ ଷ୍ଟାନ୍ସ, 190ମିମି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଓ 3.8 ମିଟର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟରେ କମାଣ୍ଡିଂ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଜିସନ ସହିତ ସବ୍‌-4ମିଟର ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ସବ୍‌-ସେଗମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଫିଚର ସହିତ Tata Punch ଗୋଟିଏ ମାସରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 2022ରେ 10ମ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କାର ହୋଇପାରିଛି ।

କାହିଁକି କମିଲା Maruti Suzuki ବିକ୍ରି ? ଭାରତୀୟ ବଜାରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରିମିୟମ କାର ଆଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଫଳରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର କାର ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଲାଗି ଏହା ଆହ୍ବାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ସୀମିତ SUV ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବେ 10ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଯାହାଦ୍ବାରା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ମାର୍କେଟ ସେୟାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କେବେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା Maruti Suzukiର ସେୟାର ? କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପ 33.49ଲକ୍ଷ କାର ବିକ୍ରି ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 52 ପ୍ରତିଶତ ସେୟାର ସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କାର ହୋଇପାରିଥିଲା । ଏହାସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଟପ୍‌-5 କାର ମଧ୍ୟ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା । ସେହିପରି ବର୍ଷ 2024ରେ, ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପ ମହାମାରୀ ମାଡ଼ ପରେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରି କାର ବିକ୍ରି ପ୍ରାୟ 42.86ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୋଟ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ମାରୁତି ସୁଜୁଗିର ମାର୍କେଟ ସେୟାର 41 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କାର ଭାବେ ଶୀର୍ଷରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍‌ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି । ଭାରତରେ 'ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ କାର'ର ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ କାରର ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ତେବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର୍ସର ଆମ୍ବାସାଡର ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କାର ଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ Premier Padmini କବଜା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 1985 ମସିହା ପରେ Suzukiର ଆଧୁନିକ, ବିଶ୍ବସନୀୟ ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର କାର Maruti 800 ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟାଇଟଲ୍‌ ହାତେଇଥିଲା ।

ଏହାପରେ 4 ଦଶନ୍ଧିରେ Maruti Suzukiର ଦବଦବା ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସମୟକ୍ରମେ ଦୃଢୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏହାପରେ 90 ଦଶନ୍ଧି ବେଳେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । Maruti 800 ପରେ Alto 13 ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଖୁବ୍‌ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର 2011ରେ 3,11,367 ୟୁନିଟ୍‌ ସହ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି କାର ହୋଇପାରିଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ପରେ ବର୍ଷ 2018ରେ ନିୟମ ବଦଳିବା ପରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । BS IVକୁ BS VIରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଏଥିରେ ସାମିଲ । ଏହାପରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର Dzireଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି Swift ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍‌ ଓ Wagon-R ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମାରୁତି କାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତଳ ଉପର ଭାବେ ରହୁଥିଲେ । ଏବେ 40ବର୍ଷ ପରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ।