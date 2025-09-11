Nexon EVରେ ADAS ଯୋଡ଼ିଲା ଟାଟା, ଲଞ୍ଚ କଲା ନେକ୍ସନ EV 45ର ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ Nexon EVରେ ADAS ଯୋଡ଼ିଥିବାବେଳେ ନେକ୍ସନ EVର 45 ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି Tata Nexon EVରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ADAS ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Tata.ev Nexon EV 45ର ଏକ ନୂତନ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା Nexon EV 45 ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନଅପ୍ର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଏହା ଏକ 5-ଷ୍ଟାର ଭାରତ NCAP ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଛି । EV ମାଲିକାନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭାବେ କାର ମାଲିକ ସାଜିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ HV ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ADAS ଫିଚର ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ନେକ୍ସନ ଇଭି ଓ ନେକ୍ସନ EV 45ର ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍ର ଦାମ କେତେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା ।
Tata Nexon EV 45 Dark Edition: କଣ ନୂଆ ?
ନୂଆ ନେକ୍ସନ ଇଭି 45 ଡାର୍କ ଓ ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଏକ୍ସଟିରିଅର ସେଡ୍, କଳା ଏବଂ ଲାଲ ଭିତର ଥିମ୍, ଲାଲ ଷ୍ଟିଚିଂ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଲେଦର ସିଟ୍ (ରେଡ୍ ଡାର୍କ) ଏବଂ ଏକ ଭାରିଏଣ୍ଟ-ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ UI ଏବଂ UX 12.29-ଇଞ୍ଚ ହାରମାନ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ADAS ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଇନ୍ ରେକଗ୍ନିସନ, ଲେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଲେନ୍ ଡିପାର୍ଚର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲେନ୍ କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ, ଫରୱାର୍ଡ କୋଲିଜନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଇ ବିମ୍ ଆସିଷ୍ଟ ସାମିଲ । ନୂଆ ନେକ୍ସନ ଇଭି 45ରେ 12.3-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ରିଅର ସନ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡସ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଭେଇକିଲ-ଟୁ-ଭେଇକିଲ (V2V), ଭେଇକିଲ-ଟୁ-ଲୋଡ୍ (V2L) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଏକ ଭଏସ-ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପେନାରୋମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
Tata Nexon EV 45 Dark Edition: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ଇଭି 45 ଏକ 45kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 489 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । 45 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା 40 ମିନିଟରେ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ସହିତ ଏହା 150 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । 45 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ 30 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 275 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Tata Nexon EV 45 Dark Edition: ଦାମ
Tata Nexon EV Empowered+ A 45 ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 17.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍), Empowered+ A 45 DARK ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 17.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଏବଂ Empowered+ A 45 Red DARK ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 17.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ଅଛି ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
|Empowered+ A 45
|₹ 17.29 ଲକ୍ଷ
|Empowered+ A 45 DARK
|₹ 17.49 ଲକ୍ଷ
|Empowered+ A 45 Red DARK
|₹ 17.49 ଲକ୍ଷ
