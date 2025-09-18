କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ Tata Altroz ଫେସଲିଫ୍ଟକୁ ମିଳିଲା 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ; କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ କାର
କାରର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ହେଉଥିବା କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ Tata Altroz ଫେସଲିଫ୍ଟକୁ ମିଳିଲା 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 18, 2025 at 4:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରୋଜ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟକୁ ଭାରତ NCAP ଦ୍ବାରା କ୍ରାସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5-ତାରକା ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ NCAP ପ୍ରି-ଫେସଲିଫ୍ଟଡ୍ ଟାଟା ଅଲଟ୍ରୋଜ୍, ହାରିଅର୍ ଏବଂ ହାରିଅର୍ EV, ସଫାରି, ନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ନେକ୍ସନ୍ EV, ପଞ୍ଚ୍ EV, କର୍ଭ ଏବଂ କର୍ଭ EV ଭଳି ମଡେଲ୍ର କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ମଡେଲ୍ କ୍ରାସ ଟେଷ୍ଟରେ 5-ଷ୍ଟାର ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଟାଟା ଅଲଟ୍ରୋଜ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟ 5-ତାରକା ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଥିବା ନବମ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର ହୋଇପାରିଛି । ଭାରତ NCAP ଦ୍ବାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିବା ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ Tata Punch, Tiago ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର Tiago EV ଓ Tigor EV ସାମିଲ ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟାଟା ଅଲଟ୍ରୋଜ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତ NCAP ଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ । ପୂର୍ବରୁ, ଏଜେନ୍ସି Maruti Balenoକୁ କ୍ରାସ୍-ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ 4-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ତୁଳନାରେ, ଟାଟା ଅଲଟ୍ରୋଜ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
Tata Altroz Facelift: ଟେଷ୍ଟରେ କେତେ ମିଳିଲା ସ୍କୋର ?
କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଟାଟା ଅଲଟ୍ରୋଜ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟକୁ ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 32ରୁ 29.65 ସ୍କୋର ମିଳିଛି, ଯାହା ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫସେଟ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ପୋଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ, ସାଇଡ୍ ବାରିଅର୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସୀମିତ ଛାତି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ର ସ୍କୋର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଟାଟା ଅଲଟ୍ରୋଜ୍ 49ରୁ 44.90 ସ୍କୋର କରିଛି । ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ, ଏହା 24ରୁ 23.90ର ସ୍କୋର ପାଇଛି । ଏହା ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 12ରୁ ପୁରା 12 ପାଇଛି । ସେହିପରି ଯାନବାହାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସ୍କୋରରେ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ର ସ୍କୋର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 13ରୁ 9 ସ୍କୋର କରିଛି । ଭାରତ NCAP କହିଛି ଯେ ଏହି 5-ଷ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଫେସଲିଫ୍ଟେଡ୍ ଟାଟା ଅଲଟ୍ରୋଜ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାରିଏଣ୍ଟ- ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ CNG ଉଭୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ।
Tata Altroz Facelift: ଇଞ୍ଜିନ
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଏକ୍ସଟିରିଅର ଲୁକ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହିତ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାବିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ମାନକ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଏକ 1.2-ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍, 5-ସ୍ପିଡ୍ AMT କିମ୍ବା 6-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍ CNG କିଟ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଏହା ସହିତ, Tata Altroz ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକମାତ୍ର ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି କାରଟି 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 88 bhp ଏବଂ 200 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 6,89,000 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ, ଭୁବନେଶ୍ବର) ରହିଛି ।