ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ AI ଟ୍ରେନିଂ; ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ

ସମ୍ପ୍ରତି ଏଆଇ ଯୁଗ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଲିମ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ AI ଟ୍ରେନିଂ
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ AI ଟ୍ରେନିଂ (Image Credit: X/@tnschoolsedu)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 4:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେହି ଦିନ ଦୂର ନାହିଁ ଯେବେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କରାଯିବ । କାରଣ ଏଆଇ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କାମକୁ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର କରିପାରୁଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ଏଆଇ ଯୁଗର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇର ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ AI ପ୍ରୟୋଗ, କୋଡିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଅନଲାଇନ ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ତାମିଲନାଡୁ ସ୍କୁଲ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର AI, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଉପକରଣ (TN SPARK) ଶୀର୍ଷକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ଏପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି-ଦକ୍ଷ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଉଦୀୟମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ତାଳ ଦେଇପାରିବ ।

କେବଳ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 85ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 78ଟି ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟ, 4ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 3ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମିଲ । ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ସପ୍ତାହରେ 1-2ଟି TN SPARK କ୍ଲାସ୍‌

TN SPARK କ୍ଲାସ୍‌ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପିରିୟଡ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଲାସ୍‌ ପାଇଁ 880ଟି ହାଇ-ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ଗୁଡିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଧିବେଶନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଓ ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।

ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ପଢାଯିବ ?

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲଗୋରିଦମ, ଫ୍ଲୋଚାର୍ଟ, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଡାଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ସାମିଲ । ଏହା ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକୀକୃତ କରେ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଆନାଟୋମି ଏବଂ ଭାଷା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲେସନ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରେ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ୍‌-ଟୁ-ଇମେଜ୍‌ ଜେନେରେସନ୍, ଟେକ୍ସଟ୍‌-ଟୁ-ସ୍ପିଚ୍‌, ଡୁଡଲିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଟ, ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ ଭଳି ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଡିଂ ଜଗତରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ଲାଗି ସ୍କ୍ରାଚ୍, ବ୍ଲକଲି ଏବଂ ଟର୍ଟଲ୍ ଆର୍ଟ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

TN SPARK କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଆଇଏଏନଏସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାରମ୍ପରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଲାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ-ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।

