GST 2.0: 18,024 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଲା Suzuki ମୋଟରସାଇକେଲ
ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଆସିବା ପରେ ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟିର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ସୁଜୁକି ଯାନରେ ସର୍ବାଧିକ 18,024 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 19, 2025 at 5:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍। ଏହାସହିତ ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ତେବେ ଏହି ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁକ୍ରବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ 18,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ନୂତନ GST ହାର ଯୋଗୁଁ, 350ccରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ, ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୁଜୁକି ମୋଟର କର୍ପୋରେସନର ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, Gixxer SF 250 ମଡେଲର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 18,024 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏହା ପରେ V-Strom SX (17,982 ଟଙ୍କା), Gixxer 250 (16,525 ଟଙ୍କା) ଏବଂ Gixxer (11,520 ଟଙ୍କା) ରହିବ ।
ସେହିପରି Burgman Street Ex ସ୍କୁଟର 9798 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ Burgman Street ସ୍କୁଟର ମୂଲ୍ୟ 8373 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ, Avenis ମୂଲ୍ୟ 7823 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ Access ମୂଲ୍ୟ 8523 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଦୁଇଚକିଆ ନିର୍ମାତା କହିଛି ଯେ GST 2.0 ସଂସ୍କାର ସୁଜୁକି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ ।
କେଉଁ ମଡେଲ ଉପରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ?
|ମଡେଲ
|ପୁରୁଣା ଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ, ଦିଲ୍ଲୀ)
|ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ, ଦିଲ୍ଲୀ)
|କେତେ କମିଲା
|Suzuki Access 125
|1,02,400 ଟଙ୍କା
|93,877 ଟଙ୍କା
|8,523 ଟଙ୍କା
|Suzuki Avenis 125
|94,000 ଟଙ୍କା
|86,177 ଟଙ୍କା
|7,823 ଟଙ୍କା
|Suzuki Burgman Street
|1,00,600 ଟଙ୍କା
|92,227 ଟଙ୍କା
|8,373 ଟଙ୍କା
|Suzuki Burgman Street EX
|1,17,700 ଟଙ୍କା
|1,07,902 ଟଙ୍କା
|9,798 ଟଙ୍କା
|Suzuki GIXXER
|1,38,401 ଟଙ୍କା
|1,26,881 ଟଙ୍କା
|11,520 ଟଙ୍କା
|Suzuki GIXXER SF
|1,47,901 ଟଙ୍କା
|1,35,590 ଟଙ୍କା
|12,311 ଟଙ୍କା
|Suzuki GIXXER 250
|1,98,501 ଟଙ୍କା
|1,81,976 ଟଙ୍କା
|16,525 ଟଙ୍କା
|Suzuki GIXXER SF 250
|2,16,500 ଟଙ୍କା
|1,98,476 ଟଙ୍କା
|18,024 ଟଙ୍କା
|Suzuki V-Strom SX
|2,16,000 ଟଙ୍କା
|1,98,018 ଟଙ୍କା
|17,982 ଟଙ୍କା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା GST 2.0 ଅନୁସାରେ, 350ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ହାର 28 ପ୍ରତିଶତରୁ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଟିକସକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସୁଜୁକି ଏହାର ସ୍କୁଟର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ କରିଛି ।
ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀପକ ମୁତ୍ରୈଜା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯାହା କରୁ ସର୍ବଦା ତାହାର ମୂଳରେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ GST 2.0 ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମର 'ଗ୍ରାହକ-ପ୍ରଥମ' ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି, ଆମେ ଆମର ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଉଭୟ ଉପରେ କ୍ରୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରି ଏହି ସଂସ୍କାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁ ।"
