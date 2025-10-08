ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ
2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର । ବିଜେତା ହେଲେ 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 8, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 4:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚିକିତ୍ସା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Chemistry) ଲାଗି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 2025 ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଜାପାନର କ୍ୟୋଟୋ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ରିଚାର୍ଡ ରବସନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବର୍କଲିର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଓମାର ଏମ୍. ୟାଘିଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ 2025 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (MOFs) ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
2025 ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନେ ବିଶେଷ ଆଣବିକ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରିବେ । ଏହି ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତୁ-ଜୈବ ଢାଞ୍ଚା (Metal-Organic Frameworks) କୁହାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO₂) ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ । ସେହିପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ।
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6
ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ ଏବଂ ଓମାର ୟାଘି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଆଣବିକ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନରେ ଧାତୁ ଆୟନଗୁଡ଼ିକ କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା କାର୍ବନ-ଆଧାରିତ ଅଣୁ ଦ୍ବାରା ସଂଯୁକ୍ତ । ଏକାଠି, ସେମାନେ ଭିତରେ ବଡ଼ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସହିତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗଠନ କରନ୍ତି । ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବଧାତୁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କିମ୍ବା MOF କୁହାଯାଏ ।
ରସାୟନବିଦମାନେ କିଛି ପଦାର୍ଥକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ MOFଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । MOFଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବହନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହାଇନର ଲିଙ୍କେ, "ଧାତୁ-ଜୈବ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଷ୍ଟମ-ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ।"
ଜୈବଧାତୁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ
1989 ମସିହାରେ ଏହି ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ ପରମାଣୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେ ଏକ ଚାରି-ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ସହିତ କପର୍ ଆୟନର ପିଜଟିଭ୍ ଚାର୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ; ଏହାର ଏକ ରାସାୟନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଶେଷରେ କପର ଆୟନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଅଗଣିତ କୋଠରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହୀରା ପରି ଥିଲା ।
Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi have been awarded the 2025 #NobelPrize in Chemistry for the development of a new type of molecular architecture.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025
In 1989, chemistry laureate Richard Robson tested utilising the inherent properties of atoms in a new way. He… pic.twitter.com/cX6VCmkQID
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରବସନ୍ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଣବିକ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଜାପାନ ରସାୟନବିଦ୍ ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଓମାର ୟାଘି ଏହି ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ; 1992 ଏବଂ 2003 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । କିଟାଗାୱା ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣରୁ ଭିତରକୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ MOFଗୁଡ଼ିକୁ ନମନୀୟ କରାଯାଇପାରିବ । ସେହିପରି ୟାଘି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର MOF ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଡିଜାଇନ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ।
Susumu Kitagawa showed that gases can flow in and out of the constructions and predicted that metal–organic frameworks (MOF) could be made flexible.#NobelPrize pic.twitter.com/x8rBQ1KXRf— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଆବିଷ୍କାର ପରେ, ରସାୟନବିଦମାନେ ହଜାର ହଜାର ଭିନ୍ନ ଜୈବଧାତୁ ଢାଞ୍ଚା (MOFs) ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । କିଛି MOFs ପାଣିରୁ କ୍ଷତିକାରକ PFAS ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିପାରିବ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ MOF ପରିବେଶରେ ବଳକା ଔଷଧକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି । MOFs ବାୟୁରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ । କେତେକ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ବାୟୁରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ।
Through the development of metal–organic frameworks, 2025 chemistry laureates Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar Yaghi have provided chemists with new opportunities for solving some of the challenges we face.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025
Following the laureates’ groundbreaking discoveries, researchers… pic.twitter.com/xaB998h3bD
200 ଜଣଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ୍
1901 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 200 ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ 2024ରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସିଆଟେଲର ୱାଶିଂଟନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୈବ ରସାୟନବିଦ ଡେଭିଡ୍ ବେକର ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ-ଆମେରିକୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଗବେଷଣାଗାର ଗୁଗୁଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡେମିସ୍ ହାସାବିସ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ଜମ୍ପରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମେ 1901 ମସିହାରେ ଜାକୋବସ୍ ହେନରିକ୍ସ ଭାଣ୍ଟ ହଫ୍ଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସମାଧାନରେ ଅସମୋଟିକ୍ ଚାପ ଉପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ ଚିକିତ୍ସା ବା ମେଡିସିନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷର ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମ୍ୟାରୀ ଇ. ବ୍ରୁଙ୍କୋ, ଫ୍ରେଡ୍ ରାମସଡେଲ ଏବଂ ଶିମୋନ ସାକାଗୁଚିଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନିୟାମକ ଟି-କୋଷ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍କଲି କ୍ୟାମ୍ପସର ଜନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ୟେଲ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଚେଲ ଏଚ୍. ଡେଭୋରେଟ୍ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଣ୍ଟା ବାର୍ବାରା କ୍ୟାମ୍ପସର ଜନ୍ ଏମ୍. ମାର୍ଟିନିସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସାହିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଯଥାକ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର 9, 10 ଏବଂ 13ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏହାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ 11 ନିୟୁତ ସ୍ବିଡିସ୍ କ୍ରୋନା (ପ୍ରାୟ ₹9 କୋଟି), ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ ।