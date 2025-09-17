ଫ୍ରି ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି Spotify ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର; ଏବେ ବିନା Shuffleରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଗୀତ
ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ Spotify ଏବେ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 17, 2025 at 3:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଅଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Spotify ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । ଏବେ, ମାଗଣା Spotify ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବିନା ସେମାନଙ୍କର Spotify ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ସହିତ, Spotify ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଫ୍ରି ୟୁଜରମାନେ ନିଜର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର କଭର୍କୁ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଇମେଜ୍, ରଙ୍ଗ, ଟେକ୍ସଟ୍, ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅପସନ ରହିଛି । ଏହି ଫିଚର 128 ଟି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Spotifyର 3 ନୂଆ ଫିଚର
ସୋମବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ରି ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି 3ଟି ନୂତନ ଫିଚର: ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲେ, ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲେ ଏବଂ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । କେଉଁ ଫିଚର କେମିତି କାମ କରିବ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
- Pick and Play: ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ବାଛିବାକୁ ଏବଂ ଆପ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
- Search and Play: ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସ୍ପଟିଫାଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଖୋଜିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରିବେ ।
- Share and Play: ସେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲେ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଶୁଣିପାରିବେ ।
ପୂର୍ବରୁ, Spotifyରେ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇଥିଲା । ୟୁଜର ଏକ ଗୀତ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଚଲାଇପାରୁନଥିଲେ । ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ସୀମିତ ସ୍କିପ୍ ଥିଲା (ସାଧାରଣତଃ ଘଣ୍ଟାକୁ 6ଟି) ଏବଂ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ତାହାକୁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।
ଫ୍ରି ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏବେ ବି କଣ ରହିଛି ନିୟମ ?
ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ନିୟମ ରଖିଛି । TechCrunch ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୈନିକ "ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍" ସୀମା ସହିତ ଆସିବ । Spotify ଏହି ସୀମା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦେଇନାହିଁ । ଥରେ ଲିମିଟ୍ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମାଗଣା ୟୁଜର ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଏହି ସୀମା ପ୍ରତିଦିନ ପୁନଃସେଟ୍ ହେବ, Spotify ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସ୍ପଟିଫାଇରେ ଅଧିକ ମାଗଣା ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ 696 ନିୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 276 ଜଣ ସ୍ପଟିଫାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ମାଗଣା ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 420 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟରେ ସ୍ପଟିଫାଇ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଭାରତ ସମେତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଟିଫାଇ ମାସିକିଆ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ 119 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 139 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।