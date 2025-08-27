ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ (SpaceX) ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ସୁପର ହେଭି ରକେଟ୍ର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ କରିଛି । ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ଏକାଧିକ ବିଫଳତା ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୋର 5ଟାରେ ଏହା ଆକାଶରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, 403 ଫୁଟ (123 ମିଟର) ଉଚ୍ଚ, ଷ୍ଟାରସିପ୍ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମାନବଜାତିକୁ ନେଇଯିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।
Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025
ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦଶମ ଉତକ୍ଷେପଣ
ସ୍ପେଶଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 10 ପରୀକ୍ଷଣ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 EDT (ଭାରତୀୟ ସମୟ ବୁଧବାର ସକାଳ 5ଟା) ରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 66-ମିନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ସହିତ ସଫଳତାର ସହ 8ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିମୁଲେଟର ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ମହାକାଶରେ ଏକ ରାପ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଜାହାଜ ଯାନକୁ ଚାପ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ "ନରମ ଅବତରଣ" ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସଡାଉନ୍ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା 2 ଥର ବାତିଲ୍
ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷିଣ ଟେକ୍ସାସର ବୋକାଚିକା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟ ଷ୍ଟାରବେସ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ସେହି ପ୍ରୟାସକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲା । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର (26 ଅଗଷ୍ଟ) ଦିନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି (27 ଅଗଷ୍ଟ) ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
Starship launch attempt in ~10 minutes— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025
https://t.co/o3a8uTBLRL
ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 10 ହେଉଛି ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଦ୍ବାରା 2025ରେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଲଞ୍ଚ । ଏହା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଆଶା ରଖିଥିଲା । କାରଣ ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 7, ଫ୍ଲାଇଟ୍ 8 ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 9, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତକ୍ଷେପଣ ପରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ନାସା 2027 ସୁଦ୍ଧା ଏଜେନ୍ସିର ଆର୍ଟେମିସ୍ 3 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ବାଛିଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଏହି ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛି ।