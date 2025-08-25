ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟାରସିପ୍ ମେଗାରକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରିଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଲଞ୍ଚକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରକେଟ୍ ଏହାର ଦଶମ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.30ଟା (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଜି 25 ଅଗଷ୍ଟ ଭୋର 5ଟା)ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଟେକ୍ସାସରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାରବେସ୍ରୁ ଲଞ୍ଚ ହେବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ନିକଟରେ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଏକାଧିକ ଅସଫଳ ମିଶନର ସାମ୍ନା କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ମେଗାରକେଟ୍ର ଲଞ୍ଚ ବାତିଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଝଟକା ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ମଣିଷଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଉପନିବେଶ କରିବାର ମସ୍କଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିବ କି ନାହିଁ ।
Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems— SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025
15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଶନ ବାତିଲ
ରବିବାର ମେଗାରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ବାତିଲ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏ ନେଇ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ "ଭୂମି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ଆଜିର ଦଶମ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି ।" ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମସ୍କ ନିଜେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ "ଆଜି ରାତିରେ ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ଦଶମ ଉଡ଼ାଣ ।" ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ମିଶନ ?
ଷ୍ଟାରସିପ୍ ମେଗାରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ପଛରେ ଅନେକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ସୁପର ହେଭି ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରରେ ଏକ ସଫ୍ଟ ଅବତରଣ କରିବାର ଥିଲା । ଏହାପରେ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ନକଲି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଉପଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆଲୋକିତ କରି ପୁନର୍ବାର କକ୍ଷପଥକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିବା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲାପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ଥିଲା । ପୂର୍ବ ଅନେକ ମିଶନରେ, ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରକେଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।
ବାରମ୍ବାର ହେଲାଣି ଅସଫଳ
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶଏକ୍ସର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ଷ୍ଟାରସିପ୍କୁ ଅନେକ ଝଟକା ଲାଗିଛି ।
- ଦୁଇଟି ମିଶନରେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ।
- 28 ମେ, 2025ରେ ନବମ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଉତକ୍ଷେପଣର ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାରସିପର ଅଷ୍ଟମ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା । ଲଞ୍ଚ ହେବାର 7 ମିନିଟ୍ ପରେ, ବୁଷ୍ଟର (ତଳ ଅଂଶ) ଅଲଗା ହୋଇ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ 6 ଇଞ୍ଜିନରୁ 4ଟି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।
- 17 ଜାନୁଆରୀ, 2025ରେ ଷ୍ଟାରସିପ୍ର 7ମ ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ଲଞ୍ଚିର 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୁଷ୍ଟର (ତଳ ଭାଗ) ଅଲଗା ହୋଇ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିପ୍ (ଉପରି ଭାଗ)ରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।
- ଷ୍ଟାରସିପର 6ଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ 20ନଭେମ୍ବର 2024ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାରବେସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ, ବୁଷ୍ଟରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଧରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପାରାମିଟର ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟାରସିପର ଇଞ୍ଜିନକୁ ମହାକାଶରେ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ, ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ 13 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 96କିମି ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ସୁପର ହେଭି ବୁଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍କୁ ଫେରିଥିଲା ।
- 6 ଜୁନ, 2024ରେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ମହାକାଶକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ପାଣିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2024ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ଏହା ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲା ।
- 18 ନଭେମ୍ବର, 2023ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତକ୍ଷେପଣର ପ୍ରାୟ 2.4 ମିନିଟ୍ ପରେ ସୁପର ହେଭି ବୁଷ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା । ବୁଷ୍ଟରଟି ପୃଥିବୀରେ ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା 3.2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ।
- ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ 20 ଏପ୍ରିଲ, 2023ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ, ବୁଷ୍ଟର 7 ଏବଂ ସିପ୍ 24 ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଷ୍ଟାରସିପ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଓ ଆହ୍ବାନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଅନେକ ଥର ବିଫଳ ହୋଇଛି । ମେ ମାସରେ ରକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏପରି ଅନେକ ବାଧା ସତ୍ତ୍ବେ ଏଲନ ମସ୍କ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯିବ । NASA ମଧ୍ୟ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶନ ପାଇଁ ଏହି ରକେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସେପଟେ SpaceX ନିୟମିତ ଭାବରେ ନାସା ପାଇଁ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯୋଗାଣ ମିଶନ କରିଆସୁଛି ।