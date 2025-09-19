ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ; ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କି ?
ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ପରେ ଏବେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଭାରତରେ ଦିଶିବ କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 19, 2025 at 1:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ଦେଖିଛି । ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 2025ରେ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଆଂଶିକ ହେବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟର କେବଳ ଏକ ଅଂଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ, ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତିର ସୌର ଡିସ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତର ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହାକୁ ସିଧା ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ
21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ଆଂଶିକ ପରାଗ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର 85% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯିବ । ପରାଗ ରାତି 10.59ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ରାତି 1.11ଟାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସକାଳ 3.23ରେ ଶେଷ ହେବ ।
ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କି ?
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସମଗ୍ର ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରାଗ ଦେଖିପାରିବେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କିଛି ଅଂଶ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ରହିବ । ଭାରତରେ ରାତିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଏଠାକାର ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ସିଧା ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ । ଭାରତୀୟ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ପରାଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍କାଏ ୱାଚରମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ । କିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶକୁ ଅବରୋଧ କରିବ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ଦ୍ବୀପ ଉପରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହି ପରାଗକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ବିଶ୍ବର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଦିଶିବ ପରାଗ ?
- ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭରେଜ୍ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ (69%), ୱେଲିଂଟନ୍ (66%) ଏବଂ ଇନଭରକାରଗିଲ୍ (72%) ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
- ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ: ଟୋଙ୍ଗାରେ 32%, ଫିଜିରେ 27%, କୁକ୍ ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ 23% ଏବଂ ସାମୋଆରେ ପ୍ରାୟ 17% ଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ।
- ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା: ମାରାମ୍ବିଓ ବେସ୍ରେ କେବଳ 5 ପ୍ରତିଶତରୁ ମାରିଓ ଜୁଚେଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବିଶାଳ 72 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭରେଜ୍ ମିଳିବ । ରସ୍ ଆଇସ୍ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରାୟ 65% ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ କି ମ୍ୟାକମୁର୍ଡୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟ 69% ଦେଖାଯିବ ।
ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କେବେ ?
ଭାରତୀୟ ସ୍କାଏୱାଚରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 2, 2027 ମସିହାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ସେହି ଦିନ, ଅପରାହ୍ନର ଶେଷ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କଣ ?
ଏହି ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରହେ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଛି ଭାଗ ପୃଥିବୀକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଜହ୍ନର ଛାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଛି ଭାଗ ଉପରେ ପଡ଼େ । ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିଥାଏ । ମୋଟ 4 ପ୍ରକାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ରହିଛି, ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ବାଦ ଦେଲେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 3 ପରାଗ ସମ୍ପର୍କରେ:
- ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ: ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ । ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ।
- ବାର୍ଷିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ: ବାର୍ଷିକ ବା କୁଣ୍ଡଳାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ମଝିକୁ ଆସିଯାଏ । ଅର୍ଥାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେବଳ ମଝି ଭାଗକୁ ହିଁ ନିଜ ଛାଇରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ । ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ଛାଇରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ବ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଦିଶେ । ଫଳରେ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଭଳି ଦିଶେ । ଏଥିଲାଗି ଏହାକୁ 'ରିଙ୍ଗ ଅଫ ଫାୟାର' ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
- ହାଇବ୍ରିଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ: ଆଂଶିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କୁଣ୍ଡଳାକାର ପରାଗକୁ ହାଇବ୍ରିଡ ବା ମିଶ୍ରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପରାଗ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀଠୁ ଦୂରର ନଥାଏ କି ପାଖରେ ବି ନଥାଏ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ 3ଟି ପ୍ରକାରର ପରାଗ ଦିଶିଥାଏ ।