ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ଫେକ୍ ପରି ମନେ ହେଉଛି: OpenAI ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍
ଓପନଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମଣିଷ କି ଏଆଇ ଲେଖୁଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 9, 2025 at 5:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଣିଷ ଓ ଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଟୁଲ୍ ବିକଶିତକାରୀ ଖୋଦ୍ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ଫେକ୍ ପରି ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଣିଷ କି ଏଆଇ ଲେଖିଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ତେବେ ଚାଟଜିପିଟି ପରି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଖୋଦ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏପରି ବିଡମ୍ବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍
OpenAIର CEO ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ Reddit ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା OpenAIର Codex ଉପକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ କି ମିଛ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲେଖାଯାଇଛି ନା କେବଳ ବଟ୍ସ ଦ୍ବାରା । ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ Codex ଭଲ କରୁଛି, ତଥାପି ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମନେ ହେଉନଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯେ ଅନଲାଇନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବା ନକଲି ।
i have had the strangest experience reading this: i assume its all fake/bots, even though in this case i know codex growth is really strong and the trend here is real.— Sam Altman (@sama) September 8, 2025
i think there are a bunch of things going on: real people have picked up quirks of LLM-speak, the Extremely… https://t.co/9buqM3ZpKe
ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ Reddit ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଶିଖିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ମାନବୀୟ ମନେହୁଏ । ସେହି ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ AI ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅଜବ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି- AI ମଣିଷକୁ କପି କରୁଛି ଏବଂ ମଣିଷ AIକୁ କପି କରୁଛି । ତେଣୁ ମଣିଷ ଓ ବଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ
ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ନେଟିଜେନ୍ସ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଅନେକ X ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସ୍ବୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଏବଂ AI ପରି ଭାଷା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମତା ମଧ୍ୟରେ ରେଖାକୁ ଆହୁରି ଝାପ୍ସା କରୁଛି ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ନିୟାମକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
" real people have picked up quirks of llm-speak" if by this you mean that we begin sounding like the ai companion we are speaking with, then yes, very likely to happen.
think about it sam, how much of your own husbands' quirks have you picked up because he is a constant in your…<="" p>— christina e. (@cgoodman308) September 8, 2025
ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ବଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ 'llm-speak' କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି- ଯେପରିକି ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ AI ଇକୋ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ କୋଡେକ୍ସ ହୁଏତ ନୂତନ ମାତୃଭାଷା ହୋଇପାରେ ।"
even the bots feel eerily human now. it’s wild how quickly “llm-speak” is leaking into real convos—almost like everyone’s slowly becoming an ai echo. codex might just be the new native language.— Ankur Roy (@ankurdorroy) September 8, 2025
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଜଗତରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରୁଛି । କାରଣ ସମ୍ପ୍ରତି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଉ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାନବ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଉଛି । ChatGPT ପରି ବଡ଼ ଭାଷା ମଡେଲ୍ (LLM) ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଚାଟବଟ୍ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ଲେଖା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଚେତନ ଭାବରେ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ପାଠ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଷାଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମେସିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ।