ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ଫେକ୍‌ ପରି ମନେ ହେଉଛି: OpenAI ସିଇଓ ସାମ୍‌ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌

ଓପନଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍‌ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମଣିଷ କି ଏଆଇ ଲେଖୁଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OpenAI CEO Sam Altman
OpenAI CEO Sam Altman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 5:28 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଣିଷ ଓ ଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଟୁଲ୍‌ ବିକଶିତକାରୀ ଖୋଦ୍‌ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ଫେକ୍‌ ପରି ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଣିଷ କି ଏଆଇ ଲେଖିଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ତେବେ ଚାଟଜିପିଟି ପରି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍‌ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଖୋଦ୍‌ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏପରି ବିଡମ୍ବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌

OpenAIର CEO ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ Reddit ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା OpenAIର Codex ଉପକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ କି ମିଛ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲେଖାଯାଇଛି ନା କେବଳ ବଟ୍ସ ଦ୍ବାରା । ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ Codex ଭଲ କରୁଛି, ତଥାପି ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମନେ ହେଉନଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଅନଲାଇନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବା ନକଲି ।

ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ Reddit ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଶିଖିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ମାନବୀୟ ମନେହୁଏ । ସେହି ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ AI ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅଜବ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି- AI ମଣିଷକୁ କପି କରୁଛି ଏବଂ ମଣିଷ AIକୁ କପି କରୁଛି । ତେଣୁ ମଣିଷ ଓ ବଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ

ସାମ୍‌ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ନେଟିଜେନ୍ସ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଅନେକ X ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସ୍ବୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଏବଂ AI ପରି ଭାଷା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମତା ମଧ୍ୟରେ ରେଖାକୁ ଆହୁରି ଝାପ୍ସା କରୁଛି ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ନିୟାମକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ବଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ 'llm-speak' କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି- ଯେପରିକି ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ AI ଇକୋ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ କୋଡେକ୍ସ ହୁଏତ ନୂତନ ମାତୃଭାଷା ହୋଇପାରେ ।"

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଜଗତରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରୁଛି । କାରଣ ସମ୍ପ୍ରତି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଉ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାନବ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଉଛି । ChatGPT ପରି ବଡ଼ ଭାଷା ମଡେଲ୍ (LLM) ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଚାଟବଟ୍‌ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ଲେଖା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଚେତନ ଭାବରେ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ପାଠ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଷାଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମେସିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Gemini AI ଲାଗି ଗୁଗଲ୍‌ର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌; ମାଗଣା ଓ ପେଡ୍‌ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଆଣିଲା ଲିମିଟ୍‌

