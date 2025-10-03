ETV Bharat / technology

Snapchatରେ 5GBରୁ ଅଧିକ ମେମୋରୀ ସେଭ୍‌ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଇସା

ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ ନିଜ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଏଣିକି ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ରେ 5GBରୁ ଅଧିକ ମେମୋରୀ ସେଭ୍‌ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

SNAPCHAT PAID STORAGE PLANS
SNAPCHAT PAID STORAGE PLANS (File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2025 at 1:39 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଏଣିକି ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍‌ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣ ଆଉ Snapchatରେ ଅସୀମିତ ମାଗଣା ମେମୋରୀ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣର ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥାନ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଗିଗାବାଇଟ୍ (GB)ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ର ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଏବେ ଏଥିରେ କେବଳ 5GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ମେମୋରୀ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 5GBରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦେୟଯୁକ୍ତ Snapchat ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ରେ 5GBରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ର ମେମୋରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ଲାନ୍‌

  • 100GB ଷ୍ଟୋରେଜ: $1.99/month (ପ୍ରାୟ ₹165)
  • 250GB ଷ୍ଟୋରେଜ (Snapchat+): $3.99/month (ପ୍ରାୟ ₹330)
  • 5TB ଷ୍ଟୋରେଜ (Platinum Plan): $15.99 (ପ୍ରାୟ ₹1,400)

ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା 5GBରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ Snapchat ଆପଣଙ୍କୁ 12 ମାସର ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅର୍ଥାତ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍‌ କରି ରଖିପାରିବେ ।

ମୋବାଇଲରେ ସ୍ନାପ୍‌ କିପରି ସେଭ୍‌ କରିବେ ?

ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁ ଫଟୋକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍‌ କରି ରଖିପାରିବେ । ଆପଣ ନିଜ ମେମୋରୀକୁ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍‌ କରିବା ଲାଗି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେପ୍‌କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

  • Snapchat ଖୋଲନ୍ତୁ।
  • ଫଟୋ ଆଇକନରୁ Memoriesକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
  • ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ନାପ୍‌କୁ ଦବାଇ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ "Export" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, Snapchat 2016 ମସିହାରେ Memories ଫିଚରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ମୂଳତଃ, ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ ଆଲବମ୍ ହୋଇଗଲା । ପୂର୍ବରୁ, Snapchat କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ସ୍ନାପ୍ ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ Memories ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ପରେ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ୟୁଜରମାନେ ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ "ଲୋଭୀ" ଏବଂ "ଅନ୍ୟାୟ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଲବମ୍‌ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏକ ମାଗଣା ସେବାରୁ ଏକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ମଡେଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ବୀକାର କରି ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ କହିଛି, "ମାଗଣାରେ ସେବା ପାଇବାରୁ ଦେୟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେବି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ମେମୋରୀ ଫିଚରରେ ଆହୁରି ନିବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ହେଲା ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିର Comet AI ବ୍ରାଉଜର୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

