କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ

କ୍ବାଲକମ୍‌ର ଗୁରୁବାର ଏହାର ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍‌କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ...

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chipset
Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chipset (Image Credits: X/OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Qualcomm ନିକଟରେ ଏହାର ଫ୍ଲାଗିସପ୍‌ ଚିପସେଟ୍‌ Snapdragon 8 Elite Gen 5ର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପିଢିର ପ୍ରିମିୟମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ ଦ୍ବାରା ମୋବାଇଲ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କାମ କରିବ । ଚିପମେକର୍‌ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଚିପସେଟ୍‌ଟି ସାମସଙ୍ଗ, ୱାନପ୍ଲସ୍‌, ସାଓମି, ଆଇକୁ, ରେଡମି, ରିଅଲମି, ପୋକୋ, ଓପୋ, ଭିଭୋ, ସୋନି, ଅନର, ନୁବିଆ ଆଦି କମ୍ପାନୀର ଫୋନରେ ଆସିବ । ଏବେ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ମଡେଲରେ ଆସିବ ତାହା ଧିରେ ଧିରେ ଖୁଲାସା କରୁଛି ।

ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ୱାନପ୍ଲସ୍‌ 15, ରିଅଲମି ଜିଟି 8 ପ୍ରୋ, ସାଓମି 17 ସିରିଜ, ଆଇକୁ 15, ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଏସ26 ସିରିଜ, ରେଡମି କେ90 ପ୍ରୋ/ପୋକୋ F8 ଅଲଟ୍ରା, ଭିଭୋ X300 ଅଲଟ୍ରା, ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ X9 ଅଲଟ୍ରା, ଅନର ମ୍ୟାଜିକ୍‌ 8 ସିରିଜି ଓ ନୁବିଆ ରେଡମ୍ୟାଜିକ୍‌ 11 ସିରିଜ । ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ OnePlus 15, iQoo 15, Xiaomi 17 series ଓ Realme GT 8 Pro ପ୍ରଥମ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବେ ।

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC: କଣ ଖାସ୍‌ ?

3 ନାନୋମିଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ, Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ପୂର୍ବ Snapdragon 8 Elite Gen 4 ତୁଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ AI କ୍ଷମତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ନୂତନ ଚିପ୍‌ରେ ତୃତୀୟ ପିଢିର Qualcomm Oryon CPU ରହିଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍-କୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ମଲ୍ଟି-କୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 17 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 32 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରେ । CPU 4.6 GHz କ୍ଲକ୍‌ ସ୍ପିଡ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ । କ୍ବାଲକମ୍‌ କହିଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମୋବାଇଲ୍ CPU ।

SoCରେ ଥିବା ନୂତନ କ୍ବାଲକମ୍‌ ଆଡ୍ରେନୋ GPU ନୂତନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ 23 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏହା 25 ପ୍ରତିଶତ Ray-Tracing ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । Snapdragon 8 Elite Gen 5ରେ ନୂତନ କ୍ବାଲକମ୍‌ ହେକ୍ସାଗନ୍‌ NPU AI ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 37 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରେ । ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ଟି 64-ବିଟ୍ ମେମୋରୀ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 220 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ୍ ଏବଂ 32k କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ 2-ବିଟ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍‌ଟି 16 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପାୱାର ସେଭିଂ କରିବ । ଏହାସହିତ ନୂତନ ଚିପସେଟ୍‌ରେ ସିପିୟୁ (35%), ଜିପିୟୁ (20%) ଏବଂ AI (16 %) ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଛି । ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବା, ଏହା 20-ବିଟ୍‌ ISP ଓ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଡାଇନାମିକ୍‌ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଡୱେର APV କୋଡେକ୍‌ ସହିତ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ୟୁଜନ ଭିଡିଓ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ଅଡିଓ ସେନ୍ସ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରିମୁଭାଲ୍‌ ଓ ନାଇଟ ଭିଜନ 3.0କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Qualcomm ଆଣିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋସେସର; ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିବ ଫୋନ୍‌

