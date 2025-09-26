କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍; ଜାଣନ୍ତୁ
କ୍ବାଲକମ୍ର ଗୁରୁବାର ଏହାର ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 26, 2025 at 5:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Qualcomm ନିକଟରେ ଏହାର ଫ୍ଲାଗିସପ୍ ଚିପସେଟ୍ Snapdragon 8 Elite Gen 5ର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପିଢିର ପ୍ରିମିୟମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ମୋବାଇଲ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କାମ କରିବ । ଚିପମେକର୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଚିପସେଟ୍ଟି ସାମସଙ୍ଗ, ୱାନପ୍ଲସ୍, ସାଓମି, ଆଇକୁ, ରେଡମି, ରିଅଲମି, ପୋକୋ, ଓପୋ, ଭିଭୋ, ସୋନି, ଅନର, ନୁବିଆ ଆଦି କମ୍ପାନୀର ଫୋନରେ ଆସିବ । ଏବେ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ମଡେଲରେ ଆସିବ ତାହା ଧିରେ ଧିରେ ଖୁଲାସା କରୁଛି ।
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଚିପସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ୱାନପ୍ଲସ୍ 15, ରିଅଲମି ଜିଟି 8 ପ୍ରୋ, ସାଓମି 17 ସିରିଜ, ଆଇକୁ 15, ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଏସ26 ସିରିଜ, ରେଡମି କେ90 ପ୍ରୋ/ପୋକୋ F8 ଅଲଟ୍ରା, ଭିଭୋ X300 ଅଲଟ୍ରା, ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ X9 ଅଲଟ୍ରା, ଅନର ମ୍ୟାଜିକ୍ 8 ସିରିଜି ଓ ନୁବିଆ ରେଡମ୍ୟାଜିକ୍ 11 ସିରିଜ । ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ OnePlus 15, iQoo 15, Xiaomi 17 series ଓ Realme GT 8 Pro ପ୍ରଥମ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବେ ।
Forging the future of performance #OnePlus15 #NeverSettle pic.twitter.com/svf5SpHdGW— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 25, 2025
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC: କଣ ଖାସ୍ ?
3 ନାନୋମିଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ, Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ପୂର୍ବ Snapdragon 8 Elite Gen 4 ତୁଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ AI କ୍ଷମତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ନୂତନ ଚିପ୍ରେ ତୃତୀୟ ପିଢିର Qualcomm Oryon CPU ରହିଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍-କୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ମଲ୍ଟି-କୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 17 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 32 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରେ । CPU 4.6 GHz କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ । କ୍ବାଲକମ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମୋବାଇଲ୍ CPU ।
The all-new iQOO 15, powered by Snapdragon® 8 Elite Gen 5, is set to deliver G.O.A.T. performance like never before. #AmazonSpecials #iQOO15 #Snapdragon8EliteGen5 #ComingSoon pic.twitter.com/qIQKbdQzYx— iQOO India (@IqooInd) September 25, 2025
SoCରେ ଥିବା ନୂତନ କ୍ବାଲକମ୍ ଆଡ୍ରେନୋ GPU ନୂତନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ 23 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏହା 25 ପ୍ରତିଶତ Ray-Tracing ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । Snapdragon 8 Elite Gen 5ରେ ନୂତନ କ୍ବାଲକମ୍ ହେକ୍ସାଗନ୍ NPU AI ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 37 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରେ । ଏହି ଚିପସେଟ୍ଟି 64-ବିଟ୍ ମେମୋରୀ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 220 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ୍ ଏବଂ 32k କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ 2-ବିଟ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
We are proud to announce that realme GT 8 Pro is among the first smartphones to feature the Snapdragon 8 Elite Gen 5, delivering elite performance with an AnTuTu score exceeding 4 million! pic.twitter.com/xzBHDFEGvQ— realme Global (@realmeglobal) September 25, 2025
ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍ଟି 16 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପାୱାର ସେଭିଂ କରିବ । ଏହାସହିତ ନୂତନ ଚିପସେଟ୍ରେ ସିପିୟୁ (35%), ଜିପିୟୁ (20%) ଏବଂ AI (16 %) ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଛି । ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବା, ଏହା 20-ବିଟ୍ ISP ଓ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଡାଇନାମିକ୍ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଡୱେର APV କୋଡେକ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ୟୁଜନ ଭିଡିଓ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ଅଡିଓ ସେନ୍ସ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରିମୁଭାଲ୍ ଓ ନାଇଟ ଭିଜନ 3.0କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।
Excited to showcase the #Xiaomi17Series powered by the cutting-edge #Snapdragon8EliteGen5 at #SnapdragonSummit coming to India pic.twitter.com/pxVq4IyOFp— Anuj Sharma (@s_anuj) September 26, 2025