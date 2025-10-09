ETV Bharat / technology

ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପୋରେ 'ସ୍ମାର୍ଟ ବାଇକ୍‌ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର' ପ୍ରଦର୍ଶିତ; ପାର୍କିଂ ଥିଲେ ବି କାଟିବ ଚାଲାଣ

ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ବାଇକ୍‌ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରଟି କ୍ୟାମେରା ଓ ରାଡାର ସହ ଆସିଛି । ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପାର୍କିଂରେ ବାଇକ୍‌ ଥିଲେ ବି କାଟିବ ଚାଲାଣ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Delhi Traffic Infratech Expo
Delhi Traffic Infratech Expo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନଫ୍ରାଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋରେ ଏକ ନୂତନ ଟେକ୍-ସକ୍ଷମ ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିପାରିବ । ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଏକ ରିମୋଟ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ, ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ପଛରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ଶିବ୍ୟା କାର୍ତ୍ତିକେୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବିକଶିତ କରିଛୁ ।"

ସ୍ମାର୍ଟ ବାଇକ୍‌ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର କଣ ?

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ବାଇକ୍‌ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ହେଉଛି ରାଡାର ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ବାଇକ୍‌, ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଇ-ଚାଲାଣ କାଟିପାରେ । ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ପୂର୍ବରୁ କାରଗୁଡ଼ିକ 'ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଯାନ' ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ବାଇକ୍‌ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ରିଅଲ ଟାଇମ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାଇକ୍‌ରେ ଲଗାଯିବ ।

Smart bike interceptor: ଫିଚର୍ସ

  • ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ମାନବଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ କରିଥାଏ ।
  • ଏହା ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ।
  • ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଧରିଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ପଠାଇଥାଏ ।
  • ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ।

ଶିବ୍ୟା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା । ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ କେବଳ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ସ୍ଥିର ନିୟମ ପାଳନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ, କାରଣ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ପାର୍କିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରେ । ଚାଲାଣ NIC (ଜାତୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର) ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯାଏ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନକୁ ପଠାଯାଏ । "

ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଚକିଆ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଯାହା ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ । ପୁରୁଣା ଚାରି ଚକିଆ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରରେ କ୍ୟାମେରା ନୂତନ ମଡେଲର ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ରହେ । ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆସିଥିବା ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥାପନ ମୂଲ୍ୟ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନଫ୍ରାଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋର ଆୟୋଜକ ମଙ୍ଗଳା ଚନ୍ଦ୍ରନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବା । ଏହି ବାର୍ଷିକ ଏକ୍ସପୋ ଆୟୋଜନ କରି ଆମେ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଡେଭଲପର୍‌ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛୁ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 3 ମିନିଟ୍‌ରେ 10କିମି ଯାତ୍ରା; ଭାରତ ଲଞ୍ଚ କରିବ ପ୍ରଥମ ହାଇପରଲୁପ୍‌ କାର୍ଗୋ ପ୍ରକଳ୍ପ

