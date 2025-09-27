ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Skoda Octavia RS; ଜାରି ହେଲା ଟିଜର
ଏହା 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ, ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଡିଜାଇନ ଏବଂ 13 ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିବ। ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 27, 2025 at 1:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସ (Octavia RS) । ସ୍କୋଡା ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହାର ଟିଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅଟୋମେକର୍ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟିଜର ଆଣିଛି । ସେହିପରି, ନଭେମ୍ବରରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ଖୋଜୁଥିବା କାରପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ Skoda Octavia RS ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେବ ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ଅକ୍ଟାଭିଆ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ 2023 ମସିହାରେ BS6 ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନକରିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଆଯୋଜିତ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଏକ୍ସପୋ-2025ରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭର୍ସନ (ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ସନ)ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଏବେ ଭାରତରେ ପୁନଃ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ହେଲେ ଏବେ ଏହାର ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । RSର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Rally Sport । ଏହି ନାମକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୂଚିତ କରେ । Skoda ରାଲିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ତେଣୁ RS ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ରେସିଂ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯାନବାହାନ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଆମେ ଭାରତରେ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆଇକନ୍ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି । ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସ ବିଶ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଏହାର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଭାରତରେ ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସ ଲଞ୍ଚ କରି ଆମେ କେବଳ ଏକ କାର ଫେରାଇ ଆଣୁନାହୁଁ, ବରଂ ଆମେ ଏକ ଭାବନା ଫେରାଇ ଆଣୁଛୁ ।"
Heartbreak at fiRSt sight 💔— Škoda India (@SkodaIndia) September 25, 2025
Stay Tuned - 06.10.25
#SkodaIndia #StayTuned pic.twitter.com/iINXJHq1w1
Skoda Octavia RS: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
2025 ସ୍କୋଡା ଅକ୍ଟାଭିଆ RSରେ ଏକ 2.0-ଲିଟର TSI ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିବ, ଯାହା 216 hp ଏବଂ 370 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଏକ 7-ସ୍ପିଡ୍ DSG ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ରହିବ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମୁଖ ଚକକୁ ପାୱାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ମାତ୍ର 6.4 ସେକେଣ୍ଡରେ କାରକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଗତି 250 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । RS ସଂସ୍କରଣଟି ମାନକ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ 15 ମିମି କମ୍, ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Skoda Octavia RS: ଏକ୍ସଟିରିଅର ଡିଜାଇନ
ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସ୍କୋଡାର ଏହି ଆଗାମୀ କାରରେ LED ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ DRL ଦ୍ବାରା କାରର ସ୍ପୋର୍ଟି ଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏଥିରେ 18-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ ଏବଂ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ RS ମଡେଲରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକଜଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ମାନକ ମଡେଲଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ ।
Skoda Octavia RS: ଇଣ୍ଟିରିଅର ଓ ଫିଚର୍ସ
ଏହି କାରର କ୍ୟାବିନ ବା ଭିତର ଡିଜାଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାର ଭିତରେ ଅକ୍ଟାଭିଆ RS ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଟ୍, ଏକ 13-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଚର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା କାରକୁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ଅନୁଭବ ଦେବ ।
Skoda Octavia RS: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଆଶା କରାଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସ କାରର ଦାମ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ । ଯଦି ଏହି ଦାମ ରହେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍କୋଡାର ଆଗାମୀ କାର Volkswagen Golf GTIକୁ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କରିବ । ଭାରତରେ ଏହି କାରର ଉପଲବ୍ଧତା ସୀମିତ ରହିବ । କୁହାଯାଉଛି ଏହାର କେବଳ 100 ୟୁନିଟ୍ସ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।