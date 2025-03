ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସିମ୍ପଲ ଏନର୍ଜି (Simple Energy) ଭାରତରେ OneS ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରି ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । 1.39 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ)ର Simple OneS ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିବା Dot One ସ୍କୁଟର ତୁଳନାରେ 6217 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,46,216 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ରହିଥିଲା । ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର OneS ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୋଆ, ପୁଣେ, ବିଜୟୱାଡା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଭାଇଜାକ୍‌, କୋଚି ଓ ମେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସମସ୍ତ 15 ଶୋରୁମରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Simple OneS: ଡିଜାଇନ

Simple OneSର ଡିଜାଇନ Simple One ସ୍କୁଟର ପରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ହେଡଲାଇଟ୍‌, ସାର୍ବ ବଡି ପ୍ୟାନେଲ୍‌ ଓ ଏକ ଉଠି ରହିଥିବା ଟେଲ୍‌ ସେକ୍ସନ ଓ ସିଟ୍‌ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସ୍ପୋର୍ଟି ଡିଜାଇନ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍‌ ଦେଇଥାଏ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏହି ଇଭି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 4ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ OneS ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଜେନ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରେସ୍ ହ୍ବାଇଟ୍, ଆଜୁର୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ନାମ୍ମା ରେଡ୍ ସାମିଲ ।

Simple OneS: ରେଞ୍ଜ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ

OneSରେ 3.7କିଲୋୱାଟ୍‌ ଫିକ୍ସଡ୍‌ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଯାହାକି ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 181କିମି ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସ୍କୁଟରରେ 8.5kW ଇଲକେଟ୍ରିକ୍‌ ମୋଟର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭବ ଲାଗି 4ଟି ରାଇଡ୍‌ ମୋଡ୍‌ (ଇକୋ, ରାଇଡ୍‌, ଡ୍ୟାସ୍‌ ଓ ସୋନିକ୍‌) ସାମିଲ । ଏହି ସ୍କୁଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 105 କିଲୋମିଟର ଟପ୍‌ ସ୍ପିଡ୍‌ ଧରିଥାଏ ଓ ସୋନିକ୍‌ ମୋଡ୍‌ରେ 2.5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-40 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍‌ ଧରିଥାଏ ।

Simple OneS (Namma Red Colour ) (Image Credit: Simple Energy)

ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଓ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି

ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ 7 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଡ୍ୟାସ୍‌ବୋର୍ଡ ରହିଛି ଯାହାକି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍‌ ଥିମ୍‌, ଆପ୍‌ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ‌୍‌, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ଓ ଓଭର-ଦ-ଟାୟାର ଅପଡେଟ୍‌ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଫିଚର ଦ୍ବାରା ଚାଳକକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ସ୍କୁଟରରେ 5G SIM ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି WiFi ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ସଂଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ।

ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର

Simple OneS ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟରର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଏଥିରେ Find My Device ଭେହିକଲ୍‌, ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍‌ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ (TPMS), ରିଜେନେରେଟିଭ୍‌ ଓ ରାପିଡ୍‌ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଆଗ ଓ ପଛରେ ପାର୍କ ଆସିଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ମିଳିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଟର Dot One ସ୍କୁଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହ ଆସିଛି ।

ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ସୁହାସ ରାଜକୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରୁ ନବାଚାର ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଯାତ୍ରା । ଏଥିଲାଗି ଆମେ Simple OneSକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ ଆଣି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ରହିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର ଏହାର ପ୍ରମାଣ । ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରିମିୟମ EV ଟେକନିକ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯାହାକି ଏକ ସହଜ ଓ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଇଡ୍‌ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମାନ ରହିବ ।"