ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ତିନି ଦିନିଆ 'ସେମିକନ୍ 2025' ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତି ପ୍ରଥମ ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଚିପ୍
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ 'ବିକ୍ରମ' ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ 32-ବିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଯାହାକି ଜଟିଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଞ୍ଚ ଯାନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ । ଏହା ସହିତ, ଚିପ୍ସ-ଟୁ-ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ 28ଟି ଚିପ୍ସକୁ ମୋହାଲି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ରେ ତିଆରି ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ କରାଯାଇଛି ।
First ‘Made in India’ Chips!— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 2, 2025
A moment of pride for any nation. Today, Bharat has achieved it. 🇮🇳
This significant milestone was made possible by our Hon’ble PM @narendramodi Ji’s far-sighted vision, strong will and decisive action. pic.twitter.com/ao2YeoAkCv
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି 5ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟର ନିର୍ମାଣ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । 3.5 ବର୍ଷର କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ସହିତ ଦେଖୁଛି । ଆଜି 5ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 'ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ' ଚିପ୍ ଉପହାର ଦେଇଛୁ ।"
#WATCH | At Semicon India 2025, Union Minister for Electronics & Information Technology, Ashwini Vaishnaw presents Vikram 32-bit processor and test chips of the 4 approved projects to PM Narendra Modi.— ANI (@ANI) September 2, 2025
Vikram 32-bit processor is the first fully “Make-in-India” 32-bit… pic.twitter.com/8FCkbe0sve
ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ନୀତିଗତ ଅସ୍ଥିରତା ବିରାଟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଆଲୋକମାଳ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ, ଆପଣମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ।"
#WATCH | At Semicon India 2025, Union Minister for Electronics & Information Technology, Ashwini Vaishnaw says, " just a few years ago, we met for the first time to make a new beginning driven by our prime minister's farsighted vision, we launched the india semiconductor… pic.twitter.com/P3o09tM2WJ— ANI (@ANI) September 2, 2025
'ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025'କୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୋଦି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦଘାଟିତ 3 ଦିନିଆ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସିଇଓମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ ।
ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ନବସୃଜନ, ନିବେଶ ସୁଯୋଗ, ସ୍ମାର୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଏହାସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମଶକ୍ତି ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ 20,750 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 48 ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା 2500 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି, 150 ଜଣ ବକ୍ତା ଏବଂ 350ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାମିଲ ।
#WATCH | At Semicon India 2025, Prime Minister Narendra Modi says, " ...the world trusts india. the world believes in india. the world is ready to build the semiconductor future with india"— ANI (@ANI) September 2, 2025
(video: dd) pic.twitter.com/ylhBu7f1ZR
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 'ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ' ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (2022), ଗାନ୍ଧୀନଗର (2023) ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା (2024)ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏକ ସିଲିକନ ଚିପ୍ । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ରହିଛି । ସେମାନେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ବିଶ୍ବ ଏବେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତକରଣ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ବାଧୀନତାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । 2021 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ (ISM) ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏହାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ପାଦନ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (PLI) ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆସରିଛି । ଏହା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ, ଗୁଜୁରାଟର ସାନନ୍ଦରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଆଉଟସୋର୍ସଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ (OSAT) ପାଇଲଟ୍ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି ।