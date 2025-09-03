ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ 'ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥାପିତ ଚିପ୍ସରେ 4ଟି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରୀକ୍ଷା ଚିପ୍ସ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ 'ବିକ୍ରମ' 32-ବିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ସାମିଲ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO)ର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହ କରିପାରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଡାୟୋଡ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଚିପ୍ସ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭଳି ଗ୍ୟାଜେଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ।
ବିକ୍ରମ: ପ୍ରଥମ ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍
ବିକ୍ରମ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ 32-ବିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର । ଇସ୍ରୋର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଏହି ଚିପ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନର ଜଟଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2025ରେ ଏହି ଚିପ୍ର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦନ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ 32-ବିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର, KALPANA3201 ସହିତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
VIKRAM3201 ପ୍ରୋସେସରକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ (SCL)ର 180 ନାନୋମିଟର CMOS ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବ୍ରିକେସନ୍ ସୁବିଧାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ 16-ବିଟ୍ VIKRAM1601 ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସରର ଏକ ଉନ୍ନତ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ, ଯାହାକୁ 2009 ମସିହାରୁ ଇସ୍ରୋର ଲଞ୍ଚ ଯାନର ଏଭିଓନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ନିମ୍ନରେ ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସର ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ:
|କୋଡ୍
|ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀ
|ନିର୍ମାତା/ସ୍ଥାନ
|C2S0005
|ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାରେ AI ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
|ଓସମାନିଆ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତେଲେଙ୍ଗାନା
|C2S0009
|ଡିଜିଟାଲ ସମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ
|CBIT, ହାଇଦ୍ରାବାଦା, ତେଲେଙ୍ଗାନା
|C2S0007
|ଦୁଇଟି ସିଗ୍ନାଲକୁ ତୁଳନା କରେ
|IIEST, ଶିବପୁର
|C2S0045
|ସ୍ମାର୍ଟ ଚିପ୍ରେ ସିଗ୍ନାଲ ଚିହ୍ନଟ କରେ
|ଜମ୍ମୁ
|C2S0010
|ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ
|C-DAC, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ
|C2S0042
|ଦୁର୍ବଳ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ
|NIT ସିଲଚାର, ଆସାମ
|C2S0008
|ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସିଗ୍ନାଲ ଶକ୍ତି ବଦଳାଏ
|VESIT, ଚେମ୍ବୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
|C2S0011
|ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଧ୍ୱନି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ
|IET DAVV, ଇନ୍ଦୋର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ
|C2S0012
|ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦୁଇ ଧାପରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ
|ABV-IIITM, ଗ୍ବାଲିଅର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ
|C2S0030
|ଭୋଲ୍ଟେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
|NIT ଜଲନ୍ଧର, ପଞ୍ଜାବ
|C2S0002
|ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ
|COE ଗିଣ୍ଡି, ତାମିଲନାଡୁ
|C2S0046
|ସାଧାରଣ ଓ ନିଖୁଣ କାମ ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ବୃଦ୍ଧି କରେ
|C-DAC, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ
|C2S0001
|କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଚିହ୍ନଟ କରେ
|କୋଲକାତା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
|C2S0024
|ଚିପ୍ ପାଇଁ କ୍ଲକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ତିଆରି କରେ
|IIT ରୁରକୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
|C2S0031
|ECGରେ ହୃଦ୍ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରେ
|SVNIIT, ସୁରଟ, ଗୁଜୁରାଟ
|C2S0050
|ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ତିଆରି କରେ
|IIT ରୋପଡ଼, ପଞ୍ଜାବ
|C2S0047
|ସିଗ୍ନାଲ ଶକ୍ତି ବଦଳାଏ
|NIT କାଲିକଟ, କେରଳ
|C2S0056
|ଚିପ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ କାମ କରେ
|NIT ପଣ୍ଡିଚେରୀ
|C2S0004
|କଥା ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କରେ
|NIT ପଣ୍ଡିଚେରୀ
|C2S0054
|ମନ ଭଳି ମେମୋରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଉପାୟ ତିଆରି କରେ
|IIT ଧାନବାଦ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
|C2S0057
|ଚିପ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜନ କାମ କରେ
|NIT ପଣ୍ଡିଚେରୀ
|C2S0048
|ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଲୋ ପାୱାର ଚିପ୍
|କୋଲକାତା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
|C2S0061
|ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ କାମ କରୁଥିବା ଚିପ୍
|ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ
|C2S0013
|ମେମୋରୀ ଚିପ୍ରେ ଶକ୍ତି ହାନି ଅନୁସନ୍ଧାନ
|IIT ଜମ୍ମୁ
|C2S0029
|ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗତିଶୀଳ ଭାବେ ଚାଲାଇବା
|NIT ଦୁର୍ଗାପୁର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
|C2S0018
|ସିଗ୍ନାଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସେନ୍ସର ସଂଯୋଗ
|NIT ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶା
|C2S0017
|ଗୁପ୍ତ କୋଡ୍ ତିଆରି କରି ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା
|NIT ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶା
|C2S0043
|ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
|NIT ମେଘାଳୟ
ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ସ୍ବଦେଶୀ ଚିପ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- ମାଇକ୍ରନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି: ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜୁରାଟର ସାନନ୍ଦରେ ଥିବା ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ ମାଇକ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁନିଟ୍ରୁ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ ହେବ ।
- ଆସାମର ମୋରିଗାଓଁରେ ଥିବା ଟାଟା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ (TSAT) ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି; ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ଷମତା ଏକ ଦିନ ପିଛା 48 ନିୟୁତ ଚିପ୍ସ ଅଛି ।
- ଗୁଜୁରାଟର ସାନନ୍ଦରେ କେନେସ୍ ସେମିକନ୍: ଏହି ପାଇଲଟ୍ ସୁବିଧାରୁ ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିଲାଗି 3307 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ଷମତା ଦିନ ପିଛା 6.33 ନିୟୁତ ଚିପ୍ସ ଅଛି ।
- CG SEMI ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।