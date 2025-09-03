ETV Bharat / technology

ସେମିକନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ 2025; ପ୍ରଥମ ମେଡ୍‌-ଇନ୍‌-ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସର ଉନ୍ମୋଚନ, ରହିଛି NIT ରାଉରକେଲାର ଯୋଗଦାନ - FIRST MADE IN INDIA CHIPS

ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

SEMICON India 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମେଡ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ (X/Ashwini Vaishnaw)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 12:42 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ 'ସେମିକନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ 2025'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥାପିତ ଚିପ୍ସରେ 4ଟି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରୀକ୍ଷା ଚିପ୍ସ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ 'ବିକ୍ରମ' 32-ବିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ସାମିଲ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO)ର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହ କରିପାରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଡାୟୋଡ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଚିପ୍ସ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭଳି ଗ୍ୟାଜେଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ।

ବିକ୍ରମ: ପ୍ରଥମ ମେଡ୍‌-ଇନ୍‌-ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍‌

ବିକ୍ରମ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ 32-ବିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର । ଇସ୍ରୋର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଏହି ଚିପ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନର ଜଟଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2025ରେ ଏହି ଚିପ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦନ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ 32-ବିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର, KALPANA3201 ସହିତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

VIKRAM3201 ପ୍ରୋସେସରକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ (SCL)ର 180 ନାନୋମିଟର CMOS ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବ୍ରିକେସନ୍ ସୁବିଧାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ 16-ବିଟ୍ VIKRAM1601 ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସରର ଏକ ଉନ୍ନତ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ, ଯାହାକୁ 2009 ମସିହାରୁ ଇସ୍ରୋର ଲଞ୍ଚ ଯାନର ଏଭିଓନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ନିମ୍ନରେ ମେଡ୍‌-ଇନ୍‌-ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସର ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ:

କୋଡ୍‌ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀନିର୍ମାତା/ସ୍ଥାନ
C2S0005ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାରେ AI ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେଓସମାନିଆ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତେଲେଙ୍ଗାନା
C2S0009ଡିଜିଟାଲ ସମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀCBIT, ହାଇଦ୍ରାବାଦା, ତେଲେଙ୍ଗାନା
C2S0007ଦୁଇଟି ସିଗ୍ନାଲକୁ ତୁଳନା କରେIIEST, ଶିବପୁର
C2S0045ସ୍ମାର୍ଟ ଚିପ୍‌ରେ ସିଗ୍ନାଲ ଚିହ୍ନଟ କରେଜମ୍ମୁ
C2S0010ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରେC-DAC, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ
C2S0042ଦୁର୍ବଳ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେNIT ସିଲଚାର, ଆସାମ
C2S0008ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସିଗ୍ନାଲ ଶକ୍ତି ବଦଳାଏVESIT, ଚେମ୍ବୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
C2S0011ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଧ୍ୱନି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେIET DAVV, ଇନ୍ଦୋର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ
C2S0012ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦୁଇ ଧାପରେ ବୃଦ୍ଧି କରେABV-IIITM, ଗ୍ବାଲିଅର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ
C2S0030ଭୋଲ୍ଟେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣNIT ଜଲନ୍ଧର, ପଞ୍ଜାବ
C2S0002ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେCOE ଗିଣ୍ଡି, ତାମିଲନାଡୁ
C2S0046ସାଧାରଣ ଓ ନିଖୁଣ କାମ ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ବୃଦ୍ଧି କରେC-DAC, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ
C2S0001କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଚିହ୍ନଟ କରେକୋଲକାତା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
C2S0024ଚିପ୍ ପାଇଁ କ୍ଲକ୍‌ ସିଗ୍ନାଲ ତିଆରି କରେIIT ରୁରକୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
C2S0031ECGରେ ହୃଦ୍‌ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରେSVNIIT, ସୁରଟ, ଗୁଜୁରାଟ
C2S0050ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ତିଆରି କରେIIT ରୋପଡ଼, ପଞ୍ଜାବ
C2S0047ସିଗ୍ନାଲ ଶକ୍ତି ବଦଳାଏNIT କାଲିକଟ, କେରଳ
C2S0056ଚିପ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ କାମ କରେNIT ପଣ୍ଡିଚେରୀ
C2S0004କଥା ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କରେNIT ପଣ୍ଡିଚେରୀ
C2S0054ମନ ଭଳି ମେମୋରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଉପାୟ ତିଆରି କରେIIT ଧାନବାଦ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
C2S0057ଚିପ୍‌ରେ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜନ କାମ କରେNIT ପଣ୍ଡିଚେରୀ
C2S0048ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଲୋ ପାୱାର ଚିପ୍କୋଲକାତା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
C2S0061ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ କାମ କରୁଥିବା ଚିପ୍ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ
C2S0013ମେମୋରୀ ଚିପ୍‌ରେ ଶକ୍ତି ହାନି ଅନୁସନ୍ଧାନIIT ଜମ୍ମୁ
C2S0029ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗତିଶୀଳ ଭାବେ ଚାଲାଇବାNIT ଦୁର୍ଗାପୁର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
C2S0018ସିଗ୍ନାଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସେନ୍ସର ସଂଯୋଗNIT ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶା
C2S0017ଗୁପ୍ତ କୋଡ୍‌ ତିଆରି କରି ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାNIT ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶା
C2S0043ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣNIT ମେଘାଳୟ

ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ସ୍ବଦେଶୀ ଚିପ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • ମାଇକ୍ରନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି: ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜୁରାଟର ସାନନ୍ଦରେ ଥିବା ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ ମାଇକ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍‌ ହେବ ।
  • ଆସାମର ମୋରିଗାଓଁରେ ଥିବା ଟାଟା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ (TSAT) ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି; ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ଷମତା ଏକ ଦିନ ପିଛା 48 ନିୟୁତ ଚିପ୍ସ ଅଛି ।
  • ଗୁଜୁରାଟର ସାନନ୍ଦରେ କେନେସ୍ ସେମିକନ୍: ଏହି ପାଇଲଟ୍ ସୁବିଧାରୁ ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିଲାଗି 3307 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ଷମତା ଦିନ ପିଛା 6.33 ନିୟୁତ ଚିପ୍ସ ଅଛି ।
  • CG SEMI ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
