8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗ Galaxy Tab S10 Lite; ଦାମ ଏତିକି
Published : September 16, 2025 at 5:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ Samsung Galaxy Tab S10 Liteକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 90Hz TFT ଡିସପ୍ଲେ, Exynos 1380 SoC, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM, 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 25W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 7ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିରେ 11-ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାକି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Samsung Galaxy Tab S10 Lite: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଟାବ୍ S10 ଲାଇଟ୍ରେ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 10.9-ଇଞ୍ଚ WUXGA+ TFT ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ Exynos 1380 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ microSD କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ନେବା ପାଇଁ 8MP ପଛ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 5MP ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏଥିରେ 25W ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଡିଭାଇସରେ ଡୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର୍, Wi-Fi 6, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3 ଏବଂ ଏକ USB-C ପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏହା Wi-Fi ଏବଂ 5G ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Galaxy Tab S10 Liteରେ Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 7 ଚଲାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP42 ରେଟିଂ ଏବଂ ଏକ S-Pen ଅଛି, ଯାହା କିଣିବା ସମୟରେ ବାକ୍ସରେ ଆସିଥାଏ । S-Pen ସାହାଯ୍ୟରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସହଜରେ ନୋଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ ।
|ଫିଚର୍ସ
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|90Hz, 10.9-ଇଞ୍ଚ WUXGA+ TFT
|ପ୍ରୋସେସର
|Exynos 1380 (ଅକ୍ଟା-କୋର)
|RAM + ଷ୍ଟୋରେଜ
|6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ
|8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|8MP
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|5MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|8000mAh
|ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା
|25W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|Android 15, One UI 7
|ଅଡିଓ
|ଡୁଆଲ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର୍ସ
|S-ପେନ୍
|ବାକ୍ସରେ ଆସିବ
|IP ରେଟିଂ
|IP42
Samsung Galaxy Tab S10 Lite: ମୂଲ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଟାବ୍ S10 ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟି RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ । କେବଳ Wi-Fi ସଂଯୋଗ ସହିତ 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 30,999 ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ 5G ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 35,999 ଟଙ୍କା ।
- 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୱାଇ-ଫାଇ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 40,999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 5G ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 45,999 ଟଙ୍କା ଅଛି ।
- ଏଥିରେ ଲାଲ, ସିଲଭର ଏବଂ ଧୂସର ରଙ୍ଗର କଲର ଅପସନ ରହିଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଟାବ୍ S10 ଲାଇଟ୍ ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
