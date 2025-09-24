ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଟାବଲେଟ୍ Galaxy Tab A11; ଦାମ ଏତିକି
ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଟାବଲେଟ୍ Galaxy Tab A11କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଖାସ୍ ଫିଚର ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର ନୂତନତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଟାବଲେଟ୍, ଗାଲାକ୍ସି ଟାବ୍ ଏ11 (Galaxy Tab A11)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୟୁଏଇରେ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭାରତକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, କାରଣ ସମସ୍ତ ସାମସଙ୍ଗ ଟାବଲେଟ୍ରେ ଏବେ ଉଚ୍ଚ-ରିଫ୍ରେସ୍-ହାର ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ଡିଜାଇନ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିଛି ।
Samsung Galaxy Tab A11: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
କମ୍ପାନୀ ଗାଲାକ୍ସି ଟାବ୍ A11କୁ ଭାରତରେ Galaxy Tab A9ର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଗତ 2023ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଡିଜାଇନ ଓ ସ୍କ୍ରିନ ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ ରହିଛି । ଏଥିରେ HD+ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ (1340x800 ପିକ୍ସେଲ) ସହିତ 8.7-ଇଞ୍ଚ LCD ଡିସପ୍ଲେ, 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପୂର୍ବ ମଡେଲର 2MPଠାରୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇ 5MP ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପଛ କ୍ୟାମେରା 8MP ସେନ୍ସର ରହିଛି, ଯାହାକି 30fpsରେ ଫୁଲ୍ ଏଚଡି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ।
Galaxy Tab A11 ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ଭଳି ସମାନ MediaTek Helio G99 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଏକ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ । ଟାବଲେଟ୍ଟି Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 7.0 ଚାଳିତ ଏବଂ Samsung ସାତ ବର୍ଷର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ OS ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ 15W ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5100mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Wi-Fi 5, GPS, Bluetooth 5.3, USB-C ଏବଂ ଏକ 3.5mm ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ରହିଛି । ଟାବଲେଟ୍ ଡଲବି-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ଯାହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ବହୁମୁଖୀ ଅଡିଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ର ମାପ 211.0 x 124.7 x 8.0 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 337 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
|ଫିଚର୍ସ
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|90Hz, 8.7-ଇଞ୍ଚ LCD ଡିସପ୍ଲେ
|ପ୍ରୋସେସର
|MediaTek Helio G99
|RAM + ଷ୍ଟୋରେଜ
|6GB, 128GB
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|8MP
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|5MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|5100mAh
|ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା
|15W ଚାର୍ଜିଂ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|Android 15, One UI 7.0
Samsung Galaxy Tab A11: ଦାମ
ଭାରତରେ Galaxy Tab A11ର ମୂଲ୍ୟ ₹12,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଧୂସର ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:
- 4GB + 64GB (Wi-Fi): ₹12,999
- 4GB + 64GB (Wi-Fi + LTE): ₹15,999
- 8GB + 128GB (Wi-Fi): ₹17,999
- 8GB + 128GB (Wi-Fi + LTE): ₹20,999