ଘର ବାହାରେ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ; ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲଟ୍ରାରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଇଭେସି ସ୍କ୍ରିନ ଫିଚର
ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 4, 2025 at 11:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ । କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ପାସୱାର୍ଡ ମାରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ, ଏପରି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଏଥିଲାଗି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନଜରକୁ ଏଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଗୋପନୀୟତା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିଛି ।
Samsung ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ Galaxy S26 Ultraରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର ଆଣୁଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଟିପଷ୍ଟର @Achultra ନିଜ X ସାଇଟ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, Samsung S26 Ultraରେ ଏକ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଗୋପନୀୟତା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ପରି ନୁହେଁ, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାମସଙ୍ଗର Flex Magic Pixel ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଡିସପ୍ଲେ ହାର୍ଡୱେରରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ।
ସାମସଙ୍ଗର 'ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ' ଫିଚର
One UI 8.5ରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ସାମିଲ ହୋଇପାରେ । ମୋବାଇଲରେ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ଏହି ଫିଚରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନକୁ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ । ଅର୍ଥାତ ମୋବାଇଲକୁ ସିଧା ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହିଁ କେବଳ ସ୍କ୍ରିନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କ୍ରିନକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିବ ନାହିଁ । ଏହା ବସ୍ କିମ୍ବା କାଫେ ପରି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍, ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ One UI 8.5ରେ ଥିବା ସାମସଙ୍ଗର ଗୋପନୀୟତା ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଆପଣ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମାନୁଆଲି ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରିପାରିବେ । ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନକୁ ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ (DIM) କରିଥାଏ, ଯାହା ପାସୱାର୍ଡ ଟାଇପ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ ।
Samsung Galaxy S26 Ultra
ସାମସଙ୍ଗର Ultra ମଡେଲ୍ ସର୍ବଦା Galaxy S-ସିରିଜର ପାୱାରହାଉସ୍ ହୋଇଆସିଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, S-Pen ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । S26 Ultra ଏହା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, S26 Ultra ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର ଅଧିକ ଆୟତାକାର ଡିଜାଇନ ତୁଳନାରେ ଗୋଲାକାର ଧାର ବହନ କରିବ ।
ସେହିପରି ଏହା ଅଧିକାଂଶ ବଜାରରେ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଉପରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମସଙ୍ଗର 2nm Exynos 2600 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁନଃଡିଜାଇନ ସହ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର The Elec ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, S25 Edgeର ବିକ୍ରୟ ହ୍ରାସ ପରେ Ultra ସହିତ Samsung S26 Plus ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । Galaxy S26 ଲାଇନଅପ୍ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ସାମସଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫିଚର ସମ୍ପନ୍ନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବ ।