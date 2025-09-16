ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy S25 FE; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଣ ଖାସ ଓ ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
Published : September 16, 2025 at 1:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର Galaxy S25 ସିରିଜ ଅଧୀନରେ Samsung Galaxy S25 FEକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ Dynamic AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଓ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ ଆସନ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।
Samsung Galaxy S25 FE: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଡିସପ୍ଲେ ଓ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ: ସାମସଙ୍ଗ ନିଜ Fan Edition ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି 6.7-ଇଞ୍ଚ Dynamic AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଓ 1900 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା Vision Booster ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ Gorilla Glass Victus+ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ।
ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓ ସଫ୍ଟୱେର: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି Exynos 2400 ଚିପସେଟ୍ ସହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 8GB RAM ଓ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ସାମିଲ । ଏହା One UI 8ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନରେ 7ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଏସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ Galaxy S24 FE ତୁଳନାରେ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 13 ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ଭେପର ଚାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା: ଫୋନର ପଛ ପଟେ 3ଟି କ୍ୟାମେରା: 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ, 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫଟୋ ଓ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ ସାମିଲ । ଫୋନର ଆଗ ଭାଗରେ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହାକି ଭିଡିଓ କଲ୍ ଓ ସେଲ୍ଫି ଲାଗି ଆଦର୍ଶ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ଫୋନରେ 4900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 45ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ଓ 15ୱାଟ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । Armor Aluminum ଫ୍ରେମ ଏହାକୁ ମଜଭୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ IP68 ରେଟିଂ ଏହାକୁ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଫୋନଟି ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହେବ।
AI ଫିଚର୍ସ: ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଗଲ୍ର ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ ଓ Gemini Live ସାମିଲ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ Generative Edit ପରି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.7 ଇଞ୍ଚ Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1900 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|Exynos 2400
|RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ
|8GB RAM, 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|One UI 8 ଆଧାରିତ Android 16
|ଅପଡେଟ୍
|7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OS ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ
|AI ଫିଚର୍ସ
|Circle to Search, Gemini Live, Generative Edit
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP ମୁଖ୍ୟ + 8MP ଟେଲିଫଟୋ + 12MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|12MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|4900mAh
|ଚାର୍ଜିଂ
|45W ୱେୟାର୍ଡ, 15W ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ
|କନେକ୍ଟିଭିଟି
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C
|ଆକାର
|7.4ମିମି ମୋଟେଇ, ଓଜନ 190 ଗ୍ରାମ
Samsung Galaxy S25 FE: ଭାରତରେ କେତେ ଦାମ ?
- ଏହି ଫୋନର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ଦାମ 59,999 ଟଙ୍କା ।
- ଫୋନର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ଦାମ 65,999 ଟଙ୍କା ।
- ଫୋନର ତୃତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜର ଦାମ 77,999 ଟଙ୍କା ।
- ଏହି ଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ Icy Blue, Jet Black, Navy ଓ White କଲର ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି ।
ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଭାବରେ, ଯଦି ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ Galaxy S25 FEର 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଥିବା ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ସାମସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ 512GB ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନରେ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଓ ୟୁଜରଙ୍କୁ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ଅପସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।