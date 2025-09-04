ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକଡ୍ 2025ର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଫ୍ୟାନ୍ ଏଡିସନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 'Galaxy S25 FE 5G'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନରେ Galaxy S25 ସିରିଜର କିଛି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ OneUI 8 ଅପଡେଟ୍, Galaxy AI ଫିଚର୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, Galaxy S25 FE ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଫୋନ ହୋଇପାରେ ।
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ସାମସଙ୍ଗର ନିଜସ୍ବ Exynos 2400 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ 8GB RAM ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ସେଲ୍ଫି ସୁଟର୍ ଅଛି । ଫୋନଟି 7 ବର୍ଷର Android OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 4900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ୱେୟାର୍ଡ ଏବଂ ୱାୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା Galaxy S25 ସିରିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
This is the official Galaxy S25 FE introduction film. With Galaxy S25 FE and Galaxy AI, capture, create, and edit with a camera that unlocks endless possibilities—and makes everyday moments more fun.— Samsung India (@SamsungIndia) September 4, 2025
Know more: https://t.co/6FYKLLAYf2#GalaxyAI #GalaxyS25 FE #Samsung pic.twitter.com/cjEJ7GAFG3
Samsung Galaxy S25 FE 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଏସ25 FE 5ଜି ମୋବାଇଲଟି 6.7-ଇଞ୍ଚ ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED 2x ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1900 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ, ଏହା ମ୍ୟାଟ୍-ଗ୍ଲାସ୍ ଫିନିଶ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେମ୍ ସହ ଆସିଛି । ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 0.6 ମିମି ପତଳା ଓ ଏହାର ଓଜନ 190 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
ଏହା Exynos 2400 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ । ଏହା 8ଜିବି ରାମ୍ ଓ 512ଜିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିଛି । ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଲାଗି, ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଷ୍ପ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ତରଳ କୁଲିଂ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ସଫ୍ଟୱେର କଥା କହିଲେ, ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 8 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏଥିରେ ନାଓ ବାର୍, ନାଓ ବ୍ରିଫ୍, ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ ଗେମପ୍ଲେ, ଜେମିନି ଲାଇଭ୍, ଅଡିଓ ଇରେଜର ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି । ଏପରିକି ୟୁଜରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସାମସଙ୍ଗ ଏଥିରେ KEEP Knox ସିକ୍ୟୁଟିରି ଫିଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ କ୍ୟାମେରା ଓ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ ଜୁମ୍ ସହ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ Galaxy S24 FEର 10-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରାରୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 45 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 4900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଛି ।
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.7-ଇଞ୍ଚ FHD+ ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED 2X, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|4 ନାନୋମିଟର Exynos 2400 ଚିପସେଟ୍
|ରାମ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ
|8GB RAM, 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣୀ ଷ୍ଟୋରେଜ
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP (ମୁଖ୍ୟ) + 12MP (ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ) + 8MP ଟେଲିଫଟୋ (3x ଜୁମ୍)
|ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା
|12MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
|4900mAh, 45W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 8
|ଅପଡେଟ୍ସ
|7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ସ
Samsung Galaxy S25 FE 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 8GB + 128GB RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ $650 (ପ୍ରାୟ 57,300 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ 8GB + 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ $710 (ପ୍ରାୟ 62,570 ଟଙ୍କା) ରହିଛି । ଏହା ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB+512GBରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଫୋନ୍ ଆଇସି ବ୍ଲୁ, ଜେଟବ୍ଲାକ, ନେଭି ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।