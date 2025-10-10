50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy M17 5G; ଦାମ ₹11,999ରୁ ଆରମ୍ଭ
ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Galaxy M17 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 10, 2025 at 1:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଆଜି ଭାରତରେ Galaxy M17 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ Galaxy M16 5G ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ ଆସିଛି । ନୂତନ ସାମସଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀର ଇନ-ହାଉସ୍ 5nm Exynos ଚିପସେଟ୍ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାବେ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ନୂଆ Galaxy M17 5G ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ Circle to Search ଭଳି AI-ଚାଳିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । Galaxy M17 5Gର ମୂଲ୍ୟ, ବିକ୍ରୟ ତାରିଖ, ଉପଲବ୍ଧତା, ବିଶେଷତା ଏବଂ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Samsung Galaxy M17 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି M17 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.7-ଇଞ୍ଚ ସୁପର AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ଯାହା ଫୁଲ୍-HD+ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (1080 x 2340 ପିକ୍ସେଲ୍) ଏବଂ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହ ଆସିଛି । ଡିସପ୍ଲେଟି ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନଟି ହାତରୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ, ଫୋନଟି 5nm Exynos 1330 ଚିପସେଟରେ ଚାଲିଥାଏ, 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଛି ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, Galaxy M17 5Gରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ ରହିଛି ଯାହା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସମର୍ଥନ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ସହ ଆସିଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ପଛ ପଟେ 5MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ସୁଟର୍ ଏବଂ 2MP ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ସାମ୍ନାରେ, ଫୋନରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚାଟ୍ ପାଇଁ 13MP କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛି, ଯଆହାକି 25 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଧୂଳି ଓ ପାଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଫୋନଟି IP54 ରେଟିଂ ସହ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଆଧାରିତ One UI 7 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ଫୋନରେ 6 ବର୍ଷ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଫୋନଟି 7.5ମିମି ପତଳା ପ୍ରୋଫାଇଲ ସହ ଆସିଥାଏ । ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଫୋନ ସହିତ ଇନ-ବକ୍ସ ଚାର୍ଜର ଆସିବ ନାହିଁ ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.7-ଇଞ୍ଚ ସୁପର AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍, 1100 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|Exynos 1330 (6nm)
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP (OIS) + ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ + ମାକ୍ରୋ
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|13MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|5000mAh, 25W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
|ସଫ୍ଟୱେର
|ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 7
|ସୁରକ୍ଷା
|କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍, IP54 ରେଟିଂ
|କନେକ୍ଟିଭିଟି
|5G, ବ୍ଲଟୁଥ୍ 5.3, ୱାଇ-ଫାଇ, USB-C
|କଲର ଅପସନ
|Moonlight Silver ଓ Sapphire Black
Samsung Galaxy M17 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି M17 5Gର ମୂଳ 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ଦାମ 12,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁପନ୍ ଅଫର ସହିତ ଏହି ଫୋନଟି 11,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହାର ଆଉ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ 6GB ରାମ୍ + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 8GB ରାମ୍ + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ₹13,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ₹15,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ଅଫର କମ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ଏହା ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ- Moonlight Silver ଓ Sapphire Blackରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖଠାରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ
|ଲଞ୍ଚ ଅଫର ମୂଲ୍ୟ
|4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|₹ 12,499
|₹ 11,999
|6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେ
|₹ 13,999
|₹ 13,499
|8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|₹ 15,499
|₹ 14,999