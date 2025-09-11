15 ହଜାରରୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy F17 5G
ସାମସଙ୍ଗ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗାଲାକ୍ସି 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 11, 2025 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର Galaxy F-ସିରିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏହାର ନାମ ହେଉଛି 'Galaxy F17 5G' । ଏହି ଫୋନଟି Exynos 1330 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଓ ଏଥିରେ ଏକ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ ଓ ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ ପରି ଏଆଇ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: Violet Pop ଓ Neo Blackରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Samsung Galaxy F17 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
Galaxy F17 5Gର ମୋଟେଇ 7.5 ମିମି ଥିବାବେଳେ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । ଏଥିରେ 6.7-ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍HD+ ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି ଏବଂ ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ରହିଛି ।
ଏହା Exynos 1330 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ) ସହିତ ଆସିଛି । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଡିଭାଇସ୍ରେ ଏକ 50MP OIS-ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯାହା ଏକ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି ଏଥିରେ ସାମ୍ନାରେ ଏକ 13MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 25 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସଫ୍ଟୱେର ଲାଗି ସାମସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 7 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 6 ପିଢିର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଓ 6 ବର୍ଷ ଲାଗି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.7-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD+ ସୁପର୍ AMOLED
|ପ୍ରୋସେସର
|Exynos 1330
|RAM
|8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|ଷ୍ଟୋରେଜ
|128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ)
|ରିଅର କ୍ୟାମେରା
|50MP OIS ମୁଖ୍ୟ + 5MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ + 2MP ମାକ୍ରୋ
|ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା
|13MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|5000mAh, 25W ଚାର୍ଜିଂ
|ସୁରକ୍ଷା
|ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ, IP54 ରେଟିଂ
|ଆକାର
|7.5 ମିମି
Samsung Galaxy F17 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାରିଏଣ୍ଟ 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 14,499 ଟଙ୍କା । ଏହି ଫୋନର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହାକୁ Samsung Indiaର ୱେବସାଇଟ୍, Flipkart ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ।
- 4GB + 128GB: ₹ 14,499
- 6GB + 128GB: ₹ 15,999
- 8GB + 128GB: ₹ 17,499
ଏହି ଫୋନରେ HDFC Bank କାର୍ଡ ଓ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିଲେ କମ୍ପାନୀ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଫୋନକୁ 6 ମାସ ଲାଗି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ସୁବିଧା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ।
