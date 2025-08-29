ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ Galaxy ଇଭେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ Galaxy S25 ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ Galaxy S25 FE ସହିତ Galaxy Tab S11 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ iPhone 17 ସିରିଜର ଲଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ ।
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଇଭେଣ୍ଟ 2025
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀର ଗାଲାକ୍ସି ଇଭେଣ୍ଟ 2025 ଅନଲାଇନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିମଲେସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା' ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହା କ୍ରସ୍-ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ ।
ସାମ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ Samsung.com କିମ୍ବା Shop Samsung ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ Galaxy Tab ମଡେଲ୍ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର କରିବେ, ସେମାନେ $50 (ପ୍ରାୟ 4400 ଟଙ୍କା) କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବେ । ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ଅନ୍ୟ Galaxy ଉତ୍ପାଦ ଯେପରିକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଟାବଲେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ରିଙ୍ଗ, ଇଅରବଡ୍, ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଆସେସୋରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।
ଏହା ସହିତ ସାମସଙ୍ଗ ନୂତନ ଗାଲାକ୍ସି ଟାବଲେଟ୍ କ୍ରୟ ଉପରେ $950 (ପ୍ରାୟ 83,000 ଟଙ୍କା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଟ୍ରେଡ୍-ଇନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ସାମିଲ । କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା IFA ବର୍ଲିନ୍ 2025ରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଥ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।
Galaxy Event 2025: କଣ ଆଶା କରିବା ?
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମସଙ୍ଗ Galaxy Tab S11 ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଇନଅପ୍ରେ ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍, Galaxy Tab S11 ଏବଂ Galaxy Tab S11 Ultra ସାମିଲ ହେବ । ପୂର୍ବ ଲଞ୍ଚ ପରି Plus ଭର୍ସନ ଏହି ରିଲିଜର ଅଂଶ ହୋଇନପାରେ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ MediaTek Dimensity 9400+ ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସାମସଙ୍ଗ Galaxy S25 FEକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରେ । ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଡିଭାଇସ 6.7-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ ଏଚଡି ପ୍ଲସ୍ ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହ ଆସିପାରେ । ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ଏଥିରେ Exynos 2400 ରହିପାରେ, ଯାହାକି 8GB RAM ଓ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିପାରେ । ସଫ୍ଟୱେର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଆଧାରିତ One UI 8ରେ ଚାଲିପାରେ । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 45 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଓ 15 ୱାଟ୍ ୱେରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 4900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିପାରେ ।